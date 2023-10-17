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NBA／不隨媒體吹捧奪冠起舞 安戴托昆波：我們還沒開始贏球

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
公鹿雙星合體為聯盟投下震撼彈。 路透社
公鹿雙星合體為聯盟投下震撼彈。 路透社

公鹿透過交易收下超級射手里拉德（Damian Lillard），將與安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）全新搭檔，這讓他們瞬間成為新賽季奪冠呼聲最高的熱門球隊。

不過安戴托昆波在接受採訪時仍舊保持穩重的心態，不隨媒體看好聲浪起舞。「我們還沒贏過什麼。外界有很多關於我們球隊的宣傳聲浪，但實際上我們還沒有做什麼，甚至還沒打過一場正式的例行賽。所以行動勝於雄辯，我們有機會去完成一些偉大的事情，這讓我感到非常興奮。」

「布萊恩（Kobe Bryant）和歐尼爾（Shaquille O'Neal）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）和羅伯森（Oscar Robertson），他們都是歷史上最偉大的雙人組合；而他們之所以偉大，這是因為他們是贏家。如果我們想要加入這個行列，我們必須要贏球。」安戴托昆波說。

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