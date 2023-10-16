NBA／沃神曝續約談判陷僵局 湯普森明夏恐投身自由市場

湯普森（Klay Thompson）與勇士簽下的5年合約本季將畫下句點，《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）今天在節目上爆料，雙方在新合約年限與金額仍有分歧，湯普森明年夏天可能進入自由市場。

湯普森2011年進入聯盟後一直效力勇士，與當家球星柯瑞（Stephen Curry）組成「浪花兄弟」，幫助球隊成為常勝軍。他2019年起接連經歷左膝前十字韌帶和阿基里斯腱傷勢，2021-22賽季回歸後馬上幫助勇士奪冠，上季出賽69場，平均攻下21.9分，三分球命中率41.2%。

儘管湯普森日前才表態想終身效力勇士，但沃納羅斯基指出湯普森的續約沒有任何進展，「雙方在年限和金額上仍有差距，湯普森明年夏天很可能投身自由市場。」

前勇士總管邁爾斯（Bob Myers）也在該節目上說，「這就是我離開的原因。你和這些人建立關係並取得成功，在這個團隊共事12年，這種情況現在非常罕見。」

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