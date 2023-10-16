NBA／新賽季衝擊多項里程碑 詹姆斯將創4萬分空前紀錄

即滿39歲的湖人超級巨星詹姆斯（LeBron James），準備邁向生涯第21個賽季。整體狀態依然不見明顯退化的他，依然持續推高他的生涯驚人數據；NBA官網近日就列出詹姆斯新賽季可能達成的6大里程碑，包括史上首位40000分先生等。

史上首見4萬分

詹姆斯上季超越名人堂傳奇賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），榮登NBA歷史得分王，目前累積達38652分，距離40000分的里程碑僅有1348分。除了2020-21年賽季缺賽較多外，詹姆斯每季至少都能進帳1500分，紀錄達標指日可待。

史上首位20次入選明星賽

在NBA歷史上，只有4名球員入選明星賽的次數達15次，他們分別是賈霸、布萊恩、鄧肯（Tim Duncan）和詹姆斯。詹皇上季第19度參與明星賽，與賈霸並列史上第1，他本季若再入選，就將成為史上首位20度入選全明星賽的球員。

詹姆斯已經連續7屆明星賽榮登「人氣王」，除非發生受傷意外，不然他將如預期寫下新紀錄。

出賽時間

詹姆斯生涯已經打了54094分鐘，排在史上第3位，距離第2的馬龍（Karl Malone）僅差759分鐘，另外距離第1的賈霸則有3353分鐘，未來很有能夠打破這項紀錄。詹姆斯上季總出賽時間1954分鐘，在湖人5個賽季，每季上場時間至少達1500分鐘。

出賽場次

出賽場次方面，詹皇以1421場名列史上第9，只要再打4場比賽就能超越威利斯（Kevin Willis）的1424場，再出賽42場就能超越賈奈特（Kevin Garnett）的1462場。以詹姆斯過去5季平均打55場來推算，這季結束後他將以1476場與馬龍並列史上第6。史上最多出賽次數為派瑞許（Robert Parish）的1611場。

累積賽季

詹姆斯即將開啟生涯第21個賽季，與賈奈特、諾威斯基（Dirk Nowitzki）、派瑞許和威利斯並列史上第2，僅次於「飛人」卡特（Vince Carter）的22季。但和上述幾人不同的是，詹姆斯仍處於巔峰狀態，未來勢必將獨居史上第一。

抄截紀錄

詹姆斯生涯累積抄截數達2186次，名列史上第9，只差22次就能超越「滑翔翼」崔斯勒（Clyde Drexler），躍居第8名。歷史上只有4人抄截數超過2500次，分別是史塔克頓（John Stockton）、基德（Jason Kidd）、保羅（Chris Paul）和喬丹（Michael Jordan），其中史塔克頓更是樹立3265次的終極障礙。

三分球紀錄

詹姆斯生涯累積投進2261顆三分球，有機會挑戰超越史上第8的泰瑞（Jason Terry）（ 2282顆）和第7的卡特（2290顆）。

罰球紀錄

詹姆斯生涯罰球命中數8087次，名列史上第4，他再罰進292球就能超越「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）的8378次，躍升第3位。馬龍以9787次居歷史第1，另一個霸王中鋒摩西馬龍（Moses Malone）則以8531次緊追在後。

大三元次數

詹姆斯生涯共完成107次大三元，與基德並列史上第4，落後湖人傳奇魔術強森（Magic Johnson）的138次、「大O」羅伯森（Oscar Robertson）的181次和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的198次。

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