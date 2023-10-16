快訊

與真主黨交火！以色列回擊武裝勢力建設 以軍疏散邊境2公里內居民

藍白合會議停滯 藍委籲雙方帶備案再開會：不用再放話

怕了？巴勒斯坦總統阿巴斯前腳才批哈瑪斯 幾小時後卻悄刪

NBA／重新適應公鹿體系 里拉德：搭配起來很自在順利

中央社／ 綜合外電報導
里拉德(中)自認和新隊友搭配順利。 法新社
里拉德(中)自認和新隊友搭配順利。 法新社

NBA明星後衛里拉德（Damian Lillard）加盟公鹿的首戰，與「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）正式搭配，聯手率隊在熱身賽109比97客場擊敗湖人。

上個月被從波特蘭拓荒者交易到密爾瓦基公鹿的里拉德，今天在對上洛杉磯湖人一役上場22分鐘，拿下14分、3助攻、2籃板、3抄截的成績。

曾與美國男籃在東京奧運奪金，33歲的里拉德今天10次出手命中3球，其中三分7投2中，6次罰球則是全部命中。

里拉德說：「我覺得很棒，（隊友間）一開始總是有點生疏，但比賽本身很單純。」

安戴托昆波此役只打15分鐘，就搶下公鹿全隊最高的16分、8籃板，且和新隊友里拉德完美搭配。他們上個球季的平均得分，都在全聯盟排名前5，兩人平均每場比賽都可拿31分以上。

談到與新隊友的合作，里拉德說：「過去兩週我一直和他們待在球場上很長的時間，所以我覺得很自在。」

「我認為他們和我搭配得很好，所以一切都很順利。這一點也不難。現在的問題只是在與另一隊比賽時，能彼此適應且知道該怎麼運作。」

延伸閱讀

NBA／首次聯手字母哥狀態欠佳 里拉德相信能迅速調整好

NBA／就問怎麼防？里拉德：不讓字母哥轟炸就等著被我射爆

NBA／「歡迎來到多倫多」里拉德分享被暴龍前鋒惡作劇

NBA／里拉德攜手字母哥成最強二人組 昔日拍檔：比去熱火好

相關新聞

NBA／安比德選擇加入美國隊 法國籃協主席轟：浪費我們時間

擁有三國國籍的費城當家中鋒安比德（Joel Embiid），最終決定要把天賦帶到美國男籃奧運代表隊，這個選擇或許不會讓人太意外，但對法國籃協主席皮耶爾修達（Jean-Pierre Siutat）來說，

NBA／重新適應公鹿體系 里拉德：搭配起來很自在順利

NBA明星後衛里拉德（Damian Lillard）加盟公鹿的首戰，與「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）正式搭配，聯手率隊在熱身賽109比97客場擊敗湖人。

NBA／沃神曝續約談判陷僵局 湯普森明夏恐投身自由市場

湯普森（Klay Thompson）與勇士簽下的5年合約本季將畫下句點，《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）今天在節目上爆料，雙方在新合約年限與金額仍有分歧，湯普森明

NBA／新賽季衝擊多項里程碑 詹姆斯將創4萬分空前紀錄

即滿39歲的湖人超級巨星詹姆斯（LeBron James），準備邁向生涯第21個賽季。整體狀態依然不見明顯退化的他，依然持續推高他的生涯驚人數據；NBA官網近日就列出詹姆斯新賽季可能達成的6大里程碑，

NBA／盼比肩傳奇一人一城 安戴托昆波：但贏球勝過忠誠

自從2013年加入公鹿之後，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）一待就是10個賽季，並且帶領球隊勇奪總冠軍。不過先前他在接受採訪時拋出有更好奪冠機會不排除離開密爾瓦基的言論，卻是引

NBA／首次聯手字母哥狀態欠佳 里拉德相信能迅速調整好

里拉德（Damian Lillard）休賽季被拓荒者交易到公鹿，今天公鹿客場面對湖人，是他和安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）首次在實戰聯手。他出戰22分鐘，10投3中拿到14分

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。