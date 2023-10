NBA／重新適應公鹿體系 里拉德：搭配起來很自在順利

NBA明星後衛里拉德(Damian Lillard)加盟公鹿的首戰,與「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)正式搭配,聯手率隊在熱身賽109比97客場擊敗湖人。

上個月被從波特蘭拓荒者交易到密爾瓦基公鹿的里拉德,今天在對上洛杉磯湖人一役上場22分鐘,拿下14分、3助攻、2籃板、3抄截的成績。

曾與美國男籃在東京奧運奪金,33歲的里拉德今天10次出手命中3球,其中三分7投2中,6次罰球則是全部命中。

里拉德說:「我覺得很棒,(隊友間)一開始總是有點生疏,但比賽本身很單純。」

