NBA／重新適應公鹿體系 里拉德：搭配起來很自在順利
NBA明星後衛里拉德（Damian Lillard）加盟公鹿的首戰，與「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）正式搭配，聯手率隊在熱身賽109比97客場擊敗湖人。
上個月被從波特蘭拓荒者交易到密爾瓦基公鹿的里拉德，今天在對上洛杉磯湖人一役上場22分鐘，拿下14分、3助攻、2籃板、3抄截的成績。
曾與美國男籃在東京奧運奪金，33歲的里拉德今天10次出手命中3球，其中三分7投2中，6次罰球則是全部命中。
里拉德說：「我覺得很棒，（隊友間）一開始總是有點生疏，但比賽本身很單純。」
A look at Damian Lillard's first #NBAPreseason game with the Milwaukee Bucks 🦌— NBA (@NBA) October 16, 2023
14 PTS
2 3PM
3 AST
3 STL
22 MIN pic.twitter.com/tLhkcNLayL
安戴托昆波此役只打15分鐘，就搶下公鹿全隊最高的16分、8籃板，且和新隊友里拉德完美搭配。他們上個球季的平均得分，都在全聯盟排名前5，兩人平均每場比賽都可拿31分以上。
談到與新隊友的合作，里拉德說：「過去兩週我一直和他們待在球場上很長的時間，所以我覺得很自在。」
「我認為他們和我搭配得很好，所以一切都很順利。這一點也不難。現在的問題只是在與另一隊比賽時，能彼此適應且知道該怎麼運作。」
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