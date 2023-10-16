NBA／盼比肩傳奇一人一城 安戴托昆波：但贏球勝過忠誠

自從2013年加入公鹿之後，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）一待就是10個賽季，並且帶領球隊勇奪總冠軍。不過先前他在接受採訪時拋出有更好奪冠機會不排除離開密爾瓦基的言論，卻是引發外界對他可能出走的疑慮，加上即將來臨的續約問題，更讓他是否會長留公鹿成了一個問號。

近日在談到忠誠這個問題時，安戴托昆波表達了自己依然想要繼續留在密爾瓦基，但相較於忠誠，更重要的還是要把贏球放在第一順位。

「一直以來我都希望能在密爾瓦基待很長時間。我總是說我想打20年，我想像布萊恩（Kobe Bryant）、鄧肯（Tim Duncan）那樣，成為能夠持續效力同一支球隊並奪得總冠軍的球員。但擺在忠誠之前，贏球還是第一位。我們評判球員的標準就是輸贏。我是個贏家，我想要贏球。」安戴托昆波說。

安戴托昆波認為他之前所說的話被外界扭曲了。「我之前說的話被過度誇大了，因為這種話我已經講了五、六年。我不知道這次為什麼不一樣，當你的合約還有三、四年才會到期時，你如果說我想讓我的球隊成為最棒的球隊，沒有人會真的關心。」

「但當你即將要續約時，人們就開始會瘋傳『他可能會離開』，事實並非如此。我想要球隊成為最好的球隊，我希望每天早上醒來時，都知道我有機會獲勝。我希望整個團隊都有共同目標，不要因為我們贏了一次總冠軍就掉進舒適圈。難不成我們還要再等15年才能再次贏得一座總冠軍嗎？不，絕不，我們必須每天全力以赴。我每天都盡可能全力以赴，我也希望身邊的人也有同樣的態度。」

為了讓公鹿維持競爭力，原本就擁有聯盟頂尖陣容，不惜透過交易引進里拉德（Damian Lillard），期盼雙星合體能夠創造一條康莊大道。換個角度來說，也是希望以贏球為目標，讓「希臘怪物」能夠安心續留下來。

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