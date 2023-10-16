NBA／安比德選擇加入美國隊 法國籃協主席轟：浪費我們時間

擁有三國國籍的費城當家中鋒安比德（Joel Embiid），最終決定要把天賦帶到美國男籃奧運代表隊，這個選擇或許不會讓人太意外，但對法國籃協主席皮耶爾修達（Jean-Pierre Siutat）來說，無緣在自家主場打造最強三塔陣容確實是一大受挫。

近日在接受採訪時，皮耶爾修達就忍不住砲轟：「去年3月我們和迪奧（Boris Diaw）一起見了安比德。我們並沒有要求要會面，安比德展現出想要法國隊打球的興趣，我們也根據他的要求全力幫助他拿到了法國國籍。」

皮耶爾修達表示：「我只是感到很抱歉，我們花了這麼多時間和精力在一個不應該打開的文件上。」

擁有喀麥隆、法國和美國國籍的安比德，究竟會為哪一國效力一直是外界關注的焦點，儘管法國籃協全力爭取，但安比德早在2022年秋天就跑去和美國隊總監希爾（Grant Hill）會面。希爾同樣也展現出積極拉攏的態度，最終如願獲得這位新科年度MVP的正面回應。

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