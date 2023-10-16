快訊

拜登：以色列必須對付哈瑪斯但非巴勒斯坦人 美避免戰事擴大

財運爆炸！本周「血型+生肖」最旺前5名組合公開

竹北新天坑原因找到了！「排水溝底破裂」 建商沒通報仍持續施工

NBA／安比德選擇加入美國隊 法國籃協主席轟：浪費我們時間

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
安比德決定加入美國隊也引來法國籃協主席的不滿。 美聯社
安比德決定加入美國隊也引來法國籃協主席的不滿。 美聯社

擁有三國國籍的費城當家中鋒安比德（Joel Embiid），最終決定要把天賦帶到美國男籃奧運代表隊，這個選擇或許不會讓人太意外，但對法國籃協主席皮耶爾修達（Jean-Pierre Siutat）來說，無緣在自家主場打造最強三塔陣容確實是一大受挫。

近日在接受採訪時，皮耶爾修達就忍不住砲轟：「去年3月我們和迪奧（Boris Diaw）一起見了安比德。我們並沒有要求要會面，安比德展現出想要法國隊打球的興趣，我們也根據他的要求全力幫助他拿到了法國國籍。」

皮耶爾修達表示：「我只是感到很抱歉，我們花了這麼多時間和精力在一個不應該打開的文件上。」

擁有喀麥隆、法國和美國國籍的安比德，究竟會為哪一國效力一直是外界關注的焦點，儘管法國籃協全力爭取，但安比德早在2022年秋天就跑去和美國隊總監希爾（Grant Hill）會面。希爾同樣也展現出積極拉攏的態度，最終如願獲得這位新科年度MVP的正面回應。

相關新聞

NBA／安比德選擇加入美國隊 法國籃協主席轟：浪費我們時間

擁有三國國籍的費城當家中鋒安比德（Joel Embiid），最終決定要把天賦帶到美國男籃奧運代表隊，這個選擇或許不會讓人太意外，但對法國籃協主席皮耶爾修達（Jean-Pierre Siutat）來說，

NBA／首次聯手字母哥狀態欠佳 里拉德相信能迅速調整好

里拉德（Damian Lillard）休賽季被拓荒者交易到公鹿，今天公鹿客場面對湖人，是他和安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）首次在實戰聯手。他出戰22分鐘，10投3中拿到14分

NBA／諸多負面效應難解 美媒：老邁勇士已非奪冠強權

勇士休賽季迎來控球教科書保羅（Chris Paul），與柯瑞（Stephen Curry）搭檔極具破壞力的後場組合，兩人在熱身賽已經展現絕佳默契，加上小將庫明加（Jonathan Kuminga）的明

NBA／填補泰托姆下場攻守缺口 名記曝哈勒戴可能改打替補

塞爾蒂克在今年休賽季動作頻頻，除了引進長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）外，更在訓練營開始之前搭上交易列車，從拓荒者手中換來哈勒戴（Jrue Holiday），搭配原本的雙槍泰托姆

NBA／昔野獸前鋒爆粗口質疑衛少百大排名太低 美媒：合約說明一切

沒有出賽的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）在今天一度登上全美熱搜，原因就是《ESPN》所出爐的2023-24年賽季百大球星排名遭質疑。 在這份每年慣例的排名中，入選歷史75大球

NBA／爵士陣容「頭重腳輕」 傳曾積極報價追求哈勒戴

今夏有5名球員出征世界盃籃球賽的爵士，在今天對拓荒者的熱身賽中，靠著馬卡南（Lauri Markkanen）三節攻下26分9籃板的帶領，以138比133拿下勝利，3場比賽取得2勝1敗。 休賽季回

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。