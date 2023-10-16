NBA／首次聯手字母哥狀態欠佳 里拉德相信能迅速調整好

里拉德（Damian Lillard）休賽季被拓荒者交易到公鹿，今天公鹿客場面對湖人，是他和安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）首次在實戰聯手。他出戰22分鐘，10投3中拿到14分3助攻3抄截，公鹿終場以108：97贏球。

湖人球星詹姆斯（Lebron James）和後衛里夫斯（Austin Reaves）此役缺席；公鹿則是米道頓（Khris Middleton）缺陣。公鹿雙星首度連線發生在首節剩7分鐘，里拉德成功抄球，助攻安戴托昆波快攻灌籃得手。里拉德本場手感不佳；安戴托昆波出戰15分鐘就高效砍進16分8籃板。

A look at Damian Lillard's first #NBAPreseason game with the Milwaukee Bucks 🦌



14 PTS

2 3PM

3 AST

3 STL

22 MIN pic.twitter.com/tLhkcNLayL — NBA (@NBA) 2023年10月16日

里拉德賽後受訪時坦言開局有點手忙腳亂，但很快就進入節奏，「我在進攻端做的事和過去9年一樣，所以調整起來很輕鬆，我認為能和隊友配合好。」

里拉德也盛讚隊友安戴托昆波，「他可以統治並贏下一場比賽，剛開始對手包夾我，但我傳球的對象是安戴托昆波，我們能一整晚都這樣做，大家都很享受。」

商品推薦