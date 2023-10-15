NBA／填補泰托姆下場攻守缺口 名記曝哈勒戴可能改打替補

塞爾蒂克在今年休賽季動作頻頻，除了引進長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）外，更在訓練營開始之前搭上交易列車，從拓荒者手中換來哈勒戴（Jrue Holiday），搭配原本的雙槍泰托姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown），籌組豪華四巨頭。

雖然泰托姆、布朗、波爾辛吉斯、哈勒戴4人一同搭檔先發是可以預期的安排，不過根據《ESPN》記者洛威（Zach Lowe）卻透露，哈勒戴有可能會比照上季波格登（Malcolm Brogdon）的使用方式，從板凳席出發，提供球隊更綿密完整的攻守能量。

哈勒戴在熱身賽前3場有1場比賽休兵，另外以先發和替補身份各打了一場。

「我不覺得這只是一個季前賽隨便擺放的陣容，這個陣容有可能會在例行賽中使用。塞爾蒂克會在泰托姆下場休息時讓哈勒戴去搭檔布朗，並帶領替補陣容。」

洛威認為當泰托姆退場的時候，塞爾蒂克的表現往往會是問題。「哈勒戴肯定會在比賽最後終結時刻留在場上，但他以替補角色上場時，可以帶給球隊更多能量。」

倘若綠衫軍採取這樣的先發替補調度模式，霍福特（Al Horford）將會和波爾辛吉斯先發搭檔禁區，加上泰托姆、布朗和懷特（Derrick White）。

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