NBA／昔野獸前鋒爆粗口質疑衛少百大排名太低 美媒：合約說明一切

沒有出賽的衛斯特布魯克(Russell Westbrook)在今天一度登上全美熱搜,原因就是《ESPN》所出爐的2023-24年賽季百大球星排名遭質疑。

在這份每年慣例的排名中,入選歷史75大球星的衛斯特布魯克名列第94,比上季的65名大幅滑落。這樣的結果引發了前NBA野獸派前鋒馬丁(Kenyon Martin)的不滿。

馬丁爆粗口說道:「《ESPN》這份榜單就是胡說八道,有93個人比衛斯特布魯克強?溫班亞瑪(Victor Wembanyama)、韓德森(Scoot Henderson)兩個菜鳥連在NBA一分鐘都還沒打過,排名就贏過衛少?這是在開什麼玩笑。」

馬丁的理由或許有他的出發點,但也有媒體提出不同的分析論點。《CBS Sports》記者昆恩(Sam Quinn)表示:「一些球員或是傳奇名將往往很難接受球星隨年齡狀態下滑的事實。衛少以前是聯盟百大球星,不代表他現在依然是。」

「他在離開湖人之後表現確實有好一點,但在自由市場上也只能接受一分類似底薪的合約,這已經說明了一切。他擁有名人堂等級的生涯履歷,但如今他已經不是前段班的球星了。」

而對於溫班亞瑪和韓德森這兩大熱門新秀排名優於衛斯特布魯克,昆恩也提出看法。「每年都會有一些新秀進入百大名單,因為這是基於整體情況去做的預測表現,這種預測是很合理的。」

衛斯特布魯克上季季後賽繳出場均23.6分7.4籃板7.4助攻1.2抄截1.4阻攻的成績,不過他在休賽季僅與快艇簽下兩年786萬美元的合約,首年年薪為383萬,第2年為球員選項。

“Show me f*cking 93 other people better than Russell Westbrook in the NBA. You got two people on the list that ain’t played one f*cking NBA minute.“



Kenyon Martin WENT OFF on ESPN’s NBA rankings for ranking rookies over Russ 😳



(via @GilsArenaShow)pic.twitter.com/Eyp8unnxAw