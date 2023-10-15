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NBA／昔野獸前鋒爆粗口質疑衛少百大排名太低 美媒：合約說明一切

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
衛斯特布魯克百大球星排名從65大幅下滑到94。 法新社
衛斯特布魯克百大球星排名從65大幅下滑到94。 法新社

沒有出賽的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）在今天一度登上全美熱搜，原因就是《ESPN》所出爐的2023-24年賽季百大球星排名遭質疑。

在這份每年慣例的排名中，入選歷史75大球星的衛斯特布魯克名列第94，比上季的65名大幅滑落。這樣的結果引發了前NBA野獸派前鋒馬丁（Kenyon Martin）的不滿。

馬丁爆粗口說道：「《ESPN》這份榜單就是胡說八道，有93個人比衛斯特布魯克強？溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、韓德森（Scoot Henderson）兩個菜鳥連在NBA一分鐘都還沒打過，排名就贏過衛少？這是在開什麼玩笑。」

馬丁的理由或許有他的出發點，但也有媒體提出不同的分析論點。《CBS Sports》記者昆恩（Sam Quinn）表示：「一些球員或是傳奇名將往往很難接受球星隨年齡狀態下滑的事實。衛少以前是聯盟百大球星，不代表他現在依然是。」

「他在離開湖人之後表現確實有好一點，但在自由市場上也只能接受一分類似底薪的合約，這已經說明了一切。他擁有名人堂等級的生涯履歷，但如今他已經不是前段班的球星了。」

而對於溫班亞瑪和韓德森這兩大熱門新秀排名優於衛斯特布魯克，昆恩也提出看法。「每年都會有一些新秀進入百大名單，因為這是基於整體情況去做的預測表現，這種預測是很合理的。」

衛斯特布魯克上季季後賽繳出場均23.6分7.4籃板7.4助攻1.2抄截1.4阻攻的成績，不過他在休賽季僅與快艇簽下兩年786萬美元的合約，首年年薪為383萬，第2年為球員選項。

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