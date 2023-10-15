NBA／爵士陣容「頭重腳輕」 傳曾積極報價追求哈勒戴

今夏有5名球員出征世界盃籃球賽的爵士，在今天對拓荒者的熱身賽中，靠著馬卡南（Lauri Markkanen）三節攻下26分9籃板的帶領，以138比133拿下勝利，3場比賽取得2勝1敗。

休賽季回祖國服兵役的馬卡南，代表芬蘭出賽世界盃，場均得到24.8分，在大會得分榜排名第3，第2名正好是爵士隊友克拉克森（Jordan Clarkson），場均砍下26分。克拉克森最讓人津津樂道的莫過於對中國一戰，克拉克森全場轟下34分包括第三節24分，隻手摧毀「萬里長城」。

除了這兩位得分主力外，升上二年級的凱斯勒（Walker Kessler）入選了美國隊，歐林尼克（Kelly Olynyk）和豐泰奇歐（Simone Fontecchio）則是分別代表加拿大、義大利出征。歐林尼克也成了5人之中唯一一位獲得獎牌的球員。

拓荒者的西蒙斯（Anfernee Simons）15投12中高效率拿下29分，葛蘭特（Jerami Grant）24分，夏普（Shaedon Sharpe）20分7籃板4助攻，新秀韓德森（Scoot Henderson）則有17分8助攻進帳，不過面對火力更均衡的爵士，拓荒者仍是只能吞敗。

上季陷入全面重建的爵士，一度打出挺進季後賽的氣魄，儘管最後只以西區第12名作收，但已經打出未來新氣象。在休賽季期間，爵士從老鷹拿到了柯林斯（John Collins），前場戰力持續提升，不過也突顯後場相對薄弱的問題。

根據《鹽湖城論壇報》記者拉森（Andy Larsen）透露，爵士先前曾積極投入哈勒戴爭奪戰，籌碼就是動用包括多枚首輪籤在內的報價，不過最終他投入了綠衫軍懷抱。

目前爵士主要控衛人選為塞克斯頓（Collin Sexton）、霍頓-塔克（Talen Horton-Tucker）以及鄧恩（Kris Dunn）；身高6呎4吋的首輪新秀喬治（Keyonte George）或許有機會成為黑馬。喬治在前兩場熱身賽替補平均得到10分5助攻，此役則是繳出17分4助攻2籃板的表現。

有媒體指出，新賽季如果要讓喬治扛先發，考量到控衛的養成期，爵士勢必要面臨多輸幾場比賽的情況，更會擔心這樣是否會揠苗助長，不利於喬治的長期發展。

如何處理陣容「頭重腳輕」的問題和後場選擇的不確定性，也將持續考驗著主帥哈迪（Will Hardy）。

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