NBA／尋求冠軍助力 柯爾大讚保羅是「最聰明的球員」

勇士隊教頭柯爾（Steve Kerr）相信球隊新成員保羅（Chris Paul）的加入，讓勇士有潛力成為完美陣容，他更形容38歲的保羅是他「看過最聰明的球員之一」，相信會和勇士團隊有良好化學反應。

今年將是保羅第19個賽季，他從太陽隊被交易到勇士後，和名人堂準成員柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）和格林（Draymond Green）成隊友。

今年夏天擔任世界盃美國隊教頭的柯爾，回歸勇士後觀察到保羅的領袖氣質，不只是球場，休息室也是如此。

柯爾提到，保羅很敢開口，球隊也需要這樣的聲音，「我認為我們團隊大部分成員都很安靜，除了格林，但我認為格林在休息室需要另一個聲音。」柯爾也表示，過去團隊有資深球員時，常處於最佳狀態，過去這些老將包括衛斯特（David West）、帕楚利亞（Zaza Pachulia）和李文斯頓（Shaun Livingston），現在換保羅成為特別存在。

「每個人都不同，但保羅直言不諱，非常聰明，不斷詢問我們這個狀況和那個狀況要做些什麼，我認為團隊在這階段可以利用到這一點。」柯爾還形容，保羅是他看過「最聰明的球員之一」，不管是身為對手的這幾年，或是現在同隊、訓練營時的相處，「你可以看到他的聰明才智，他是如此深思熟慮。」

柯爾表示，聰明的球員可以很快指出慎情的走向，當聰明的球員們互相配合，相信會是很好的結合。

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