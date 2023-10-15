NBA／自曝收過哈登祝賀 波爾：他沒遇到勇士可能就會奪冠了

名人堂球星賈奈特（Kevin Garnett）先前曾稱讚今夏被交易到巫師的波爾（Jordan Poole）有望打出生涯新氣象，並成為得分榜前5名，甚至認為他可以成為下一個哈登（James Harden），在離開舊東家之後打出屬於自己的身價。

近日波爾在接受採訪時便透露，他在上季勇士與76人的比賽中曾收到哈登的祝賀。

「他恭喜我獲得新合約，而且是在拿到新合約之前就贏得總冠軍，」波爾表示，「他說他跟我正好相反，他是先賺到錢才去尋找奪冠的機會。」

波爾繼續說道：「我告訴他，如果那幾年你沒有在季後賽遇到勇士，很可能就會贏得冠軍戒指。」

在2014-15賽季、2015-16賽季、2017-18賽季和2018-19賽季，哈登所率領的火箭都在季後賽遭到勇士淘汰，而勇士這4次都打到總冠軍賽，贏得其中兩冠。

對於傳奇球星賈奈特的高度期待，波爾也表達感激之意。「我是看著他的比賽長大的，他說的話對我很重要，能聽到他對我的肯定真的太棒了。這說明了他相信我的天賦。」

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