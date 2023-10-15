NBA／下週二腳踝傷複檢 格林對勇士醫療團隊深具信心

先前在訓練時不慎扭傷左腳踝的勇士悍將格林（Draymond Green），一度預估可能要休兵4到6週的時間，等同於可能會缺席季初的比賽。不過根據媒體的消息，格林預計會在下週二進行傷勢的複檢。

「我只是每天例行般地接受治療。身為一名有競爭慾望的球員，你當然想要盡快走上球場，但正如我之前所說的，我對勇士的醫療復健團隊有著絕對信心。」格林說。

「他們不只是要處理腳踝傷勢問題，他們還需要確保你在每個方面都恢復正常才會讓你重返球場。我清楚這樣的過程，只要他們同意了，我將會回歸。」

勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）透露，格林先前在團隊投籃訓練營結束執之後，自己還進行了長時間的恢復訓練。

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