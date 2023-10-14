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NBA／詹皇戰勇士場邊吃便當 網笑：果真是吃飯皇帝大

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
詹姆斯(左)在場邊吃便當的畫面引發熱議。 美聯社
詹姆斯(左)在場邊吃便當的畫面引發熱議。 美聯社

湖人今天主場再次對上勇士，儘管第三節中還領先兩位數分差，但替補球員無力守成，加上庫明加（Jonathan Kuminga）的優異發揮，最終以125比129落敗。比賽輸贏之餘，詹姆斯（LeBron James）在場邊吃便當的畫面卻是引發球迷熱議。

詹姆斯今天僅上場不到18分鐘，整個下半場都未出賽，得到12分5助攻2籃板。就在第三節中湖人領先10分之際，已經換好便服場邊觀戰的詹姆斯直接就吃起了便當。

網友見狀也忍不住開起玩笑，「果真是吃飯皇帝大」、「老人打卡下班吃飯時間到了」、「便當算什麼，以他的資歷場邊吃火鍋都不是問題」、「生化人不喝機油改吃便當了」、「看比賽看到我都餓了」、「咖喱飯吃膩了嗎」、「可以考慮開一間鬍鬚詹便當」。

即將39歲的詹姆斯正式邁向生涯第21個賽季，數據顯示，在出賽第20個賽季和之後更多賽季的球員中，詹姆斯的場均出場時間、得分、進球數、籃板、助攻均名列史上第一。此外，除了新秀年外，詹姆斯已經連續19個賽季場均至少25分，同樣無人能及。

目前詹姆斯距離生涯4萬分還差1348分，按照歐尼爾（Shaquille O'Neal）的說法，狀態依然維持高檔的詹姆斯，顯然是想把得分紀錄推高到神之境界。

「在我生涯的最後一個賽季，我已經不是以前那個俠客了。但詹姆斯看起來狀態很棒，他已經是歷史得分王，看起來他想把紀錄推向到未來幾十年都不會被打破的境界，我很清楚他在做什麼。」歐尼爾說。

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