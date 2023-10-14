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T1聯盟／前海神助教彭德軒加盟 台北戰神教練團添新血

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台北戰神隊宣布教練團加入新血彭德軒。圖／台北台新戰神隊提供
台北戰神隊宣布教練團加入新血彭德軒。圖／台北台新戰神隊提供

台北台新戰神教練團陣容再添新血，今天宣布延攬彭德軒擔任助理教練，球團希冀借重其數據及影像分析能力，協助團隊於情蒐、訓練及實戰整合，幫助擬定備戰計畫，彭德軒期盼自己能貢獻所長，幫助球隊共同成長。

學生時期為UBA公開二級台大校隊球員的彭德軒，當時即開始鑽研於數據分析，而後自2015年開始基層執教生涯，於2020年加入職業聯盟，擔任PLG領航猿隊數據分析師，將數據進行實際應用，協助團隊建立完整體系，而後2021-2023賽季轉戰T1聯盟全家海神隊擔任助理教練。

於籃球數據領域鑽研多年的的彭德軒，擅長運用數據分析專業，完善球員及團隊備戰準備及訓練，初加入戰神團隊就已感受到訓練朝氣的他說：「台北戰神是支全新的球隊，相較於其他球隊而言，會面臨較多挑戰，自己將盡最大的可能幫助球隊，讓球員有所進步，爭取好的成績。」

台北戰神積極備戰新賽季，教練團陣容全面升級，在總教練布萊恩的領軍下，助理教練團以執教經驗豐富的許皓程為首，主要協助擔任布萊恩與團隊間的溝通橋樑，並建構訓練體系，搭配倪學謙幫助執行球隊訓練事務，讓團隊整合更加緊密，及彭德軒以數據及影像分析整合實戰訓練，縮短本土及外籍球員磨合時間，總教練布萊恩期盼，「團隊能保有競爭力，在每場比賽都盡全力展現我們的攻防體系，拿下每場勝利。」

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