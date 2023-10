NBA／溫班亞瑪攻守發揮滅熱火 波總：我只幫他設計一個戰術

面對主力全部休兵的熱火,馬刺狀元郎溫班亞瑪(Victor Wembanyama)整場比賽可說是如入無人之境,跳投、突破、空接暴扣、麻辣鍋不斷出菜,盡顯自己的無敵天賦。

溫班亞瑪上場23分鐘,15投10中包括1記三分球,攻下23分4籃板4助攻3阻攻;兩場熱身賽下來,場均可以得到21.5分4.5籃板2阻攻,投籃命中率64.3%。搭配甫完成續約的瓦賽爾(Devin Vassell)在這場比賽也拿到21分,馬刺最終以120比104輕鬆取勝。

What a night for Victor Wembanyama in the Spurs W.



23 PTS

4 REB

4 AST

3 BLK



