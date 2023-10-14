快訊

以巴衝突誰是誰非？BBC不稱哈瑪斯「恐怖分子」待公評

25歲女星輕生離世 驚爆生前遭劇團前輩霸凌「被電捲棒燙額頭」

藍白在野整合會議登場！黃珊珊重申辯論、民調三原則

NBA／溫班亞瑪攻守發揮滅熱火 波總：我只幫他設計一個戰術

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
溫班亞瑪在熱身賽持續高效率表現。 美聯社
溫班亞瑪在熱身賽持續高效率表現。 美聯社

面對主力全部休兵的熱火，馬刺狀元郎溫班亞瑪（Victor Wembanyama）整場比賽可說是如入無人之境，跳投、突破、空接暴扣、麻辣鍋不斷出菜，盡顯自己的無敵天賦。

溫班亞瑪上場23分鐘，15投10中包括1記三分球，攻下23分4籃板4助攻3阻攻；兩場熱身賽下來，場均可以得到21.5分4.5籃板2阻攻，投籃命中率64.3%。搭配甫完成續約的瓦賽爾（Devin Vassell）在這場比賽也拿到21分，馬刺最終以120比104輕鬆取勝。

賽後談到溫班亞瑪的表現，波波維奇（Gregg Popovich）不改一貫地幽默風趣。「整場比賽我只為溫班亞瑪設計一個戰術，他最後得了20分。幸好他在我設計的那個戰術中得分了。」

而當被媒體問到狀元郎在比賽攻守兩端還有什麼缺陷時，波波維奇則說道：「我是不會講我們球員的壞話。」

除了溫班亞瑪和瓦賽爾合拿超過40分，索漢熱身賽首度亮相就以先發之姿打了全隊最多的25分鐘，獲得10分6籃板3助攻。比賽結束後他也在社群上寫道：「已經7個月沒打球了，很高興能夠抖一抖身上的鏽。」

熱火陣中包括巴特勒（Jimmy Butler）、阿德巴約（Bam Adebayo）、赫洛（Tyler Herro）、羅瑞（Kyle Lowry）、馬丁（Caleb Martin）、勒夫（Kevin Love）等全都休兵，雙向合約球員凱恩（Jamal Cain）拿下24分，羅賓森（Duncan Robinson）14分。

溫班亞瑪展現體能天賦。 法國新聞社
溫班亞瑪展現體能天賦。 法國新聞社

相關新聞

NBA／與莫雷關係已難修復 哈登：如同婚姻雙方失去信任

76人球星哈登（James Harden）今天接受採訪時，公開表示自己會按照本季的計畫打球，同時他也直言對球團營運總裁莫雷（Daryl Morey）已經失去了信任。 「不可能，」被問到與莫雷之間

NBA／溫班亞瑪攻守發揮滅熱火 波總：我只幫他設計一個戰術

面對主力全部休兵的熱火，馬刺狀元郎溫班亞瑪（Victor Wembanyama）整場比賽可說是如入無人之境，跳投、突破、空接暴扣、麻辣鍋不斷出菜，盡顯自己的無敵天賦。 溫班亞瑪上場23分鐘，15

NBA／百大球星字母哥力壓約柯奇 詹皇排名再次下滑

按照慣例，《ESPN》在新賽季開打之前公佈了百大球星排行榜，公鹿當家一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）力壓上季總冠軍賽MVP約柯奇（Nikola Jokic），連續兩年奪下王

NBA／看好波爾成哈登第二 賈奈特：沒砍60分我會很驚訝

從被譽為勇士未來接班人到成為內部紛擾的主角，波爾（Jordan Poole）在離開灣區前往華盛頓之後，也被外界視為是全新旅程，有機會在百廢待舉的巫師陣中發揮自我潛力。 名人堂球星賈奈特（Kevi

T1聯盟／前海神助教彭德軒加盟 台北戰神教練團添新血

台北台新戰神教練團陣容再添新血，今天宣布延攬彭德軒擔任助理教練，球團希冀借重其數據及影像分析能力，協助團隊於情蒐、訓練及...

NBA／諾基奇狠打前東家 太陽熱身賽2勝

日前里拉德的三方交易案中被送往太陽隊後，諾基奇昨天首度跟隨太陽回到波特蘭出戰老東家拓荒者隊，不僅個人攻下17分、8籃板、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。