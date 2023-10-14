NBA／溫班亞瑪攻守發揮滅熱火 波總：我只幫他設計一個戰術

面對主力全部休兵的熱火，馬刺狀元郎溫班亞瑪（Victor Wembanyama）整場比賽可說是如入無人之境，跳投、突破、空接暴扣、麻辣鍋不斷出菜，盡顯自己的無敵天賦。

溫班亞瑪上場23分鐘，15投10中包括1記三分球，攻下23分4籃板4助攻3阻攻；兩場熱身賽下來，場均可以得到21.5分4.5籃板2阻攻，投籃命中率64.3%。搭配甫完成續約的瓦賽爾（Devin Vassell）在這場比賽也拿到21分，馬刺最終以120比104輕鬆取勝。

What a night for Victor Wembanyama in the Spurs W.



23 PTS

4 REB

4 AST

3 BLK



in 22 minutes 👀#NBAPreseason pic.twitter.com/3CwYgJBW5r — NBA (@NBA) October 14, 2023

賽後談到溫班亞瑪的表現，波波維奇（Gregg Popovich）不改一貫地幽默風趣。「整場比賽我只為溫班亞瑪設計一個戰術，他最後得了20分。幸好他在我設計的那個戰術中得分了。」

而當被媒體問到狀元郎在比賽攻守兩端還有什麼缺陷時，波波維奇則說道：「我是不會講我們球員的壞話。」

除了溫班亞瑪和瓦賽爾合拿超過40分，索漢熱身賽首度亮相就以先發之姿打了全隊最多的25分鐘，獲得10分6籃板3助攻。比賽結束後他也在社群上寫道：「已經7個月沒打球了，很高興能夠抖一抖身上的鏽。」

熱火陣中包括巴特勒（Jimmy Butler）、阿德巴約（Bam Adebayo）、赫洛（Tyler Herro）、羅瑞（Kyle Lowry）、馬丁（Caleb Martin）、勒夫（Kevin Love）等全都休兵，雙向合約球員凱恩（Jamal Cain）拿下24分，羅賓森（Duncan Robinson）14分。

溫班亞瑪展現體能天賦。 法國新聞社

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