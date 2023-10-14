NBA／與莫雷關係已難修復 哈登：如同婚姻雙方失去信任

76人球星哈登（James Harden）今天接受採訪時，公開表示自己會按照本季的計畫打球，同時他也直言對球團營運總裁莫雷（Daryl Morey）已經失去了信任。

「不可能，」被問到與莫雷之間的關係能否修復時，哈登斬釘截鐵地說道，「我已經對他失去了信任。這就像是婚姻中的關係，當有一方失去了對另一方的信任，你明白我的意思嗎？就是這麼簡單！」

11年前，時任火箭總管的莫雷透過交易將哈登從雷霆帶到休士頓，從而開啟了哈登的MVP與得分王之路，兩人持續都有合作，甚至用婚姻關係來形容也不為過。然而就在上季季後賽第二輪76人敗給塞爾蒂克之後，兩人關係就破裂了。就在8月哈登造訪中國時，他用了「騙子」來稱呼莫雷。

「這10年來我和管理階層的關係都非常好；我們始終保持著溝通。然而後來事情就改變了。」哈登說。

在彼此之間缺乏溝通基礎情況下，哈登選擇執行2023-24年賽季的球員選項，並要求交易到快艇，但一直到新賽季要開打了，這件事情依然撲朔迷離，這也讓哈登更加不滿。

哈登表示當他來到費城時，他只想在這裡待到高掛球鞋。「當初我被交易到費城時，我一心只想為76人打球並想以76人隊球員的身份退休，」哈登話鋒一轉，「但在管理階層的計劃裡，並沒有這一點。」

面對如今這種尷尬局面，哈登坦言他仍會專注眼前的事情。「今天我來這裡就是努力工作，做職業球員該做的事，就像我15年來一直做的那樣。就像我說的，我會控制我所能控制的，把每一天當成新的一天。我的計劃是打球，這是肯定的。」

對於自己的身體狀態，哈登表示：「我現在身體的感覺很棒，還能再提升一個層次，我會繼續調整狀態。」

哈登透露，他可能會去打最後一場面對老鷹的季前熱身賽，讓自己進入比賽狀態。

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