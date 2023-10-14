聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／諾基奇狠打前東家 太陽熱身賽2勝

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
太陽隊諾基奇（右）上籃，拓荒者隊艾頓只能乾瞪眼，兩人本季互換球衣。（美聯社）
太陽隊諾基奇（右）上籃，拓荒者隊艾頓只能乾瞪眼，兩人本季互換球衣。（美聯社）

日前里拉德的三方交易案中被送往太陽隊後，諾基奇昨天首度跟隨太陽回到波特蘭出戰老東家拓荒者隊，不僅個人攻下17分、8籃板、5助攻，技壓與自己互換東家的艾頓7分、6籃板、3助攻，並且在杜蘭特、布克和葛登三人的助拳下，太陽也以122：111拿下熱身賽第2勝。

太陽今年休賽季大手筆補強，將上賽季四巨頭中的保羅、艾頓相繼送走，換回比爾與諾基奇，其中在里拉德交易案中送走艾頓換回生涯傷病史不少的諾基奇，一度引發外界的議論。

不過攻擊技巧全面的諾基奇加入太陽後的表現馬上受到認可，尤其在昨天出戰老東家拓荒者的比賽中，三項數據都創下個人今年熱身賽新高，且還是在與艾頓對位的情況下拿下，讓太陽這次的交易決定似乎變成一次「神操作」。

而諾基奇在昨天受訪時也談到了與球隊三巨頭杜蘭特、布克和比爾的合作，他說：「這感覺不太真實，但同時也讓我意識到我們有多大的力量，整個球隊幾乎都是射手，這會讓我打起來更容易一些，甚至可以不用考慮到投籃這一塊。」

正如諾基奇所說，昨天太陽在比爾還未出賽的情況下，上半場就猛轟76分並送出19次助攻，最終杜蘭特、布克和本季新簽入的葛登合計砍進8顆三分球，拿下54分。

太陽凶猛的進攻火力也讓拓荒者主帥畢拉普斯直言帶給球員很大打擊，「他們最突出的就是射手群，上半場每當我們犯錯他們就讓我們付出代價，這對於我們的球員來說是非常洩氣的事情，尤其是陣中的年輕球員。」

延伸閱讀

NBA／互換東家後諾基奇技壓艾頓 拓荒者探花飆22分

NBA／主場迎戰前東家 艾頓拒絕談論太陽相關問題

NBA／交易後首度重返波特蘭 諾基奇：很享受在這裡的時光

太陽不只三巨頭高高掛 板凳全面補強準備拚冠

相關新聞

NBA／百大球星字母哥力壓約柯奇 詹皇排名再次下滑

按照慣例，《ESPN》在新賽季開打之前公佈了百大球星排行榜，公鹿當家一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）力壓上季總冠軍賽MVP約柯奇（Nikola Jokic），連續兩年奪下王

NBA／看好波爾成哈登第二 賈奈特：沒砍60分我會很驚訝

從被譽為勇士未來接班人到成為內部紛擾的主角，波爾（Jordan Poole）在離開灣區前往華盛頓之後，也被外界視為是全新旅程，有機會在百廢待舉的巫師陣中發揮自我潛力。 名人堂球星賈奈特（Kevi

NBA／諾基奇狠打前東家 太陽熱身賽2勝

日前里拉德的三方交易案中被送往太陽隊後，諾基奇昨天首度跟隨太陽回到波特蘭出戰老東家拓荒者隊，不僅個人攻下17分、8籃板、...

NBA／不忘前東家栽培之恩 唐西奇：若回歐洲必加盟皇馬

獨行俠當家球星唐西奇（Luka Doncic）率隊「回娘家」，與歐洲豪門強權皇家馬德里（Real Madrid）進行一場海外熱身賽。如今已經躍升NBA頂尖球星的唐西奇，可說是受到主場球迷熱烈的歡迎。

NBA／傳不追求頂薪續留勇士 湯普森：很難想像穿他隊球衣

明年合約將會到期的湯普森（Klay Thompson），目前還沒有和勇士達成續約協議，不過據媒體透露，湯普森預計不會追求頂級合約，可能會簽一份類似維金斯的合約；此外，湯普森更表態自己渴望終老勇士，不想

NBA／互換東家後諾基奇技壓艾頓 拓荒者探花飆22分

儘管球隊新援比爾（Bradley Beal）在今天與拓荒者的熱身賽缺陣，但陣容豪華的太陽隊仍是火力全開，在杜蘭特（Kev...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。