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T1聯盟／長相酷似自殺突擊隊男星 特攻飛克首秀飆28分

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
T1聯盟熱身賽在新莊體育館開打，中信特攻飛克（右）得到全場最高的28分。記者余承翰／攝影
T1聯盟熱身賽在新莊體育館開打，中信特攻飛克（右）得到全場最高的28分。記者余承翰／攝影

T1聯盟衛冕軍新北中信特攻在今年休賽季找來瑞典籍洋將飛克（Viktor Gaddefors）加盟，在今天的熱身賽首秀他就繳出28分5籃板4助攻的亮眼成績單，而長相帥氣的他也在賽後透露，過去就曾被說長得像《自殺突擊隊》中的瑞典籍演員喬爾．金納曼（Joel Kinnaman）。

曾代表瑞典參加過歐錦賽、世界盃歐洲區資格賽的飛克，曾在2021年拿下瑞典籃球聯賽MVP，今年首度來台加盟中信特攻，而在今天的熱身賽中飛克也首度披上特攻戰袍公開亮相，並展現優異的切入突破能力，頻頻擺脫獵鷹雙塔的防守在籃下取分。

飛克最終也以21次出手命中11球拿下28分，另外有5籃板4助攻演出，成為特攻本場比賽一大亮點，談到首場比賽的表現，飛克也直言雖然陣中還有幾名國手還未上陣，但今天表現也確實打出不錯內容。

當被問到是否有被說過酷似哪位明星時，飛克則笑著表示，來到台灣後確實很多人說他很帥，「而這也是事實。」隨後他也透露確實有被說過長得像飾演《自殺突擊隊》角色瑞克佛萊格的瑞典演員喬爾．金納曼。

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