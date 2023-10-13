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NBA／不忘前東家栽培之恩 唐西奇：若回歐洲必加盟皇馬

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
唐西奇從皇馬出身躍居世界頂尖球星舞台。 路透社
唐西奇從皇馬出身躍居世界頂尖球星舞台。 路透社

獨行俠當家球星唐西奇（Luka Doncic）率隊「回娘家」，與歐洲豪門強權皇家馬德里（Real Madrid）進行一場海外熱身賽。如今已經躍升NBA頂尖球星的唐西奇，可說是受到主場球迷熱烈的歡迎。

來自斯洛維尼亞的唐西奇，年僅13歲就簽約加入皇馬，16歲正式在皇馬成年職業隊出賽，寫下隊史最年輕出賽紀錄，在整個西班牙聯賽歷史僅次於魯比歐（Ricky Rubio）與雷波洛（Angel Rebolo）。

年紀雖輕但唐西奇很快就展露驚人天賦，年僅18歲就幫助斯洛維尼亞贏得歐錦賽冠軍，19歲時橫掃歐洲籃壇，囊括諸多榮譽，以天才金童之姿正式踏上NBA賽場。

在接受採訪時，唐西奇不忘表達對於皇馬的栽培感謝之意。「如果沒有皇馬，就不會有今天的我。我在這裡學到了一切，包括說話、學習和打球等。我在這裡擁有很多美好的回憶，我真的非常高興能回來。」

唐西奇還表示，如果未來有一天回到歐洲打球，他百分之百還是會選擇效力皇馬。

前皇馬主帥拉索（Pablo Laso）則說道：「要成為最佳球員是很難的，因為最終外界會以你的球隊是否贏球來評判你，你不是一個人在戰鬥。和網球不同，這是一項團隊運動。」

「我為唐西奇感到開心。我認為他有很棒的職業生涯。我認為他是世界最佳球員之一。」

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