NBA／傳不追求頂薪續留勇士 湯普森：很難想像穿他隊球衣

明年合約將會到期的湯普森（Klay Thompson），目前還沒有和勇士達成續約協議，不過據媒體透露，湯普森預計不會追求頂級合約，可能會簽一份類似維金斯的合約；此外，湯普森更表態自己渴望終老勇士，不想去其他地方打球。

湯普森是在2019年和勇士達成5年1.9億美元的合約協議，2023-24年賽季將是他合約最後一年，年薪達到4322萬美元。就媒體的報導指出，湯普森可能會與勇士簽下4年合約，年薪大約落在3000萬到3500萬之間。

勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）表示：「湯普森沒有擺出要簽頂薪或是你們必須要給我最合約的姿態。我忍為他會以一份相對合理的價碼約續留勇士。」維金斯是在2022年與勇士簽下4年1.09億美元的降價合約，被外界認為是物美價廉。

對於自己的續約問題，湯普森坦言：「是的，這是當然的。我不想去其他地方。生涯只為一支球隊效力，這種情況真的很罕見。在任何運動項目中都是如此，無論是足球、棒球、籃球還是橄欖球，這是很瘋狂的事情。」

湯普森也以今年正式告別球場的海斯倫（Udonis Haslem）為例。「甚至像海斯倫那樣，他在邁阿密備受尊重，這就是我所珍惜的。整個國家、全世界以及北加州的人們或是所有勇士球迷都對勇士隊感到自豪。在我們奪冠之前我就來到這裡了，所以某種程度上，勇士就像是我們的孩子，我很幸運能夠成為這支球隊的一員，很難想像我會穿上其他球隊的球衣。」湯普森說。

國外媒體提到，湯普森和勇士之間沒有絲毫不和的跡象，他們是能夠達成共識。

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