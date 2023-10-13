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NBA／互換東家後諾基奇技壓艾頓 拓荒者探花飆22分

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
互換球隊後，諾基奇此戰17分、8籃板、5助攻、2抄截，技壓只有7分、6籃板、3助攻進帳的艾頓。 美聯社
互換球隊後，諾基奇此戰17分、8籃板、5助攻、2抄截，技壓只有7分、6籃板、3助攻進帳的艾頓。 美聯社

儘管球隊新援比爾（Bradley Beal）在今天與拓荒者的熱身賽缺陣，但陣容豪華的太陽隊仍是火力全開，在杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）等先發5人有4人得分上雙，替補上陣的渡邊雄太也進帳10分表現下，最終太陽就以122：111擊敗拓荒者隊，對上昔日隊友艾頓（Deandre Ayton）絲毫不留情面。

太陽今年休賽季在里拉德的三方交易案中與拓荒者換回中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic），而過去一度被視為太陽基石的艾頓則是改披拓荒者戰袍，而今天也是兩人在轉隊後首度對上前東家，讓雙方的對位格外受到關注。

而本場比賽諾基奇的表現也確實比艾頓來得出色，他出賽21分鐘就拿下17分、8籃板、5助攻、2抄截，技壓只有7分、6籃板、3助攻進帳的艾頓，不僅諾基奇表現出色，太陽雙星杜蘭特、布克今天也分別有16分、6助攻與18分、5助攻進帳，搭配上休賽季簽下的葛登（Eric Gordon）砍進3顆三分球拿下20分，多點開花的攻勢幫助太陽上半場就猛轟76分，最終也以11分差距擊敗拓荒者。

至於進入「後里拉德時代」的拓荒者也不是沒有收穫，今年以探花籤選入並被視為球隊未來核心的韓德森（Scoot Henderson）在熱身賽首秀僅拿下7分後，今天則有全場最高的22分外帶4助攻演出，不過也吞下6犯離場。

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