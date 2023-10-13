NBA／看好波爾成哈登第二 賈奈特：沒砍60分我會很驚訝

從被譽為勇士未來接班人到成為內部紛擾的主角，波爾（Jordan Poole）在離開灣區前往華盛頓之後，也被外界視為是全新旅程，有機會在百廢待舉的巫師陣中發揮自我潛力。

名人堂球星賈奈特（Kevin Garnett）就對波爾在新賽季的發揮抱持高度期待，認為他可以成為下一個哈登（James Harden）。

「波爾會是下一個哈登，你們還記得哈登剛從雷霆去到休士頓之後的表現吧？我認為波爾自己覺得他在勇士受到阻礙、把他放在板凳上，不讓他完全展現自我。」賈奈特說。

賈奈特更直言，這位年僅24歲的砍將有機會衝進得分排行榜的前5名，甚至如果數場比賽狂飆60分也都不會讓人意外。

「如果他的場均得分低於25分，我會感到很驚訝。倘若他沒有打出60分以上的比賽，我同樣也會很驚訝。」賈奈特說。

哈登當年從雷霆第六人成為火箭不動先發後，場均得分從16.8分飆到25.9分；波爾上季先發43場，平均得到20.4分，本季預期他在巫師將會有無限開火權，有機會推高各種攻防數據。

儘管賈奈特打包票強力推薦，不過在今天巫師與黃蜂的熱身賽中，波爾顯然是非常漏氣，上場22分鐘，13投僅2中，只得到11分4籃板3助攻。

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