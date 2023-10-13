快訊

中共一連串會議變動有隱情 暗示習近平重大政治轉折

以巴衝突短期不會塵埃落定 以色列經濟將受重創

連胎兒也不放過！傳哈瑪斯剖開孕婦腹部 刺殺未出世嬰孩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／好友戰火中身亡 以色列主帥銜哀上陣盼傳遞希望

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
以色列馬卡比俱樂部的總教練奧蘭。 路透社
以色列馬卡比俱樂部的總教練奧蘭。 路透社

以色列籃球俱樂部馬卡比賴阿南納（Maccabi Raanana）在上周飛抵美國為NBA熱身賽做準備，不過家鄉卻遭到哈瑪斯的攻擊陷入戰火，儘管今天他們仍是打起精神在與籃網隊的熱身賽中登場，但摯友剛在戰爭中喪生的總教練奧蘭（Yehu Orland）也表示，這次戰爭對於以色列來說是場悲劇。

過去兩年都受邀參加NBA熱身賽的馬卡比籃球俱樂部，上周三就飛抵美國並為即將與籃網、騎士和灰狼隊的三場NBA季前熱身賽做準備，不過就在他們抵達美國後不久，以色列卻傳出遭到哈瑪斯攻擊，家鄉再度遭逢戰火。

馬卡比總教練奧蘭更在今天賽前受訪時透露，自己的摯友金伯格（Eli Ginsburg）中校在日前與哈瑪斯的戰爭中身亡，「我失去了一位最好的朋友，對我來說這是個人的悲劇，但對於我們國家來說，這是每個人的悲劇。」

今天賽前也邀請到以色列歌手基雷爾（Noa Kirel）扛著以色列國旗演唱該國國歌，籃網主場也全面為這次戰火中失去生命的人默哀，而籃網贊助商也透露，在以阿衝突發生後，籃網球團也召開會議討論是否繼續今天這場比賽，最終他們認為繼續舉辦這場賽事是最正確的做法。

就連籃網中鋒克萊斯頓（Nicolas Claxton）都在日前受訪時表示，不知道這場比賽是否該繼續進行，不過籃網主帥馮恩（Jacque Vaughn）也強調，馬卡比俱樂部一再重申希望讓比賽繼續進行，並要透過這場比賽向家鄉的人傳遞希望的訊息。

奧蘭表示，以色列現在充滿了憂鬱與悲傷的氛圍，但在那個地方還有嬰兒、孩子、年輕人，他們需要的是希望，「對我來說，我會昂首挺胸，為他們創造希望。當你面對這樣可怕的事情與打擊時，人們的情緒肯定會受到影響，而身為成年人的我們需要為他們創造希望，因為犧牲我們的性命，不僅不能幫上他們，也無法為他們帶來希望，以色列人是很強大的，這就是我們為什麼站在這邊的原因。」

延伸閱讀

加薩周圍集結戰車 以色列軍事首領：開戰時刻已到

以巴衝突金正恩也參一咖？軍事家驚見：哈瑪斯士兵拿著北韓製武器

以色列總理公開「哈瑪斯屠殺嬰兒照」！怒斥：泯滅人性

策劃襲擊以色列 哈瑪斯指揮官何許人也？

相關新聞

NBA／主場迎戰前東家 艾頓拒絕談論太陽相關問題

轟動整個休賽季的里拉德（Damian Lillard）「賣我」震撼彈，隨著拓荒者與公鹿、太陽的三方交易案終於落幕。不過作為交易包裹一份子的艾頓（Deandre Ayton），心情可能就是五味雜陳了。

NBA／交易後首度重返波特蘭 諾基奇：很享受在這裡的時光

今天太陽將前往波特蘭踢館，對於才剛被交易到鳳凰城的諾基奇（Jusuf Nurkic）來說，這趟對戰前東家之旅可說是充斥著既興奮又懷念的複雜心情。 「感覺有點奇怪，」諾基奇說，「昨天晚上我是真的有

NBA／惡棍行為遭罰2.5萬美元 布魯克斯喊冤：被既定印象拖累

聯盟「惡棍」代表人物之一的布魯克斯（Dillon Brooks），新賽季轉戰火箭馬上就出事。首場熱身賽面對溜馬，布魯克斯就因擊打「偷桃」泰斯（Daniel Theis）的下體，直接吞下2級惡意犯規，遭

NBA／好友戰火中身亡 以色列主帥銜哀上陣盼傳遞希望

以色列籃球俱樂部馬卡比賴阿南納在上周飛抵美國為NBA熱身賽做準備，不過家鄉卻遭到哈瑪斯的攻擊陷入戰火，儘管今天他們仍是打...

NBA／詹姆斯聲援以色列稱哈瑪斯是「恐怖主義」網看法兩極

湖人隊「詹皇」詹姆斯（LeBron James）經常對政治及社會議題發表看法，近日巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）突襲以色列引發各界關注，詹姆斯今天發聲譴責哈瑪斯，直言這根本是「恐怖主義」。

NBA／湯普森坦承輸湖人很難受 不會迴避防守4號位挑戰

勇士隊上賽季在季後賽被湖人隊以4：2淘汰，湯普森（Klay Thompson）第6戰表現荒腔走板，19投3中只攻下8分，他近日受訪時坦承輸給湖人很難受，未來需要依靠隊友，更聰明打球。 湯普森近日

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。