NBA／惡棍行為遭罰2.5萬美元 布魯克斯喊冤：被既定印象拖累

聯盟「惡棍」代表人物之一的布魯克斯(Dillon Brooks),新賽季轉戰火箭馬上就出事。首場熱身賽面對溜馬,布魯克斯就因擊打「偷桃」泰斯(Daniel Theis)的下體,直接吞下2級惡意犯規,遭到驅逐出場。

今天聯盟很快就做出判罰懲處,決定對布魯克斯開罰2萬5000美元。

上個賽季,布魯克斯曾因停賽和罰款一共損失24萬8242美元,到了季後賽又因沒有參加賽後媒體記者會,又遭到罰款處分;加上對詹姆斯(LeBron James)的惡意犯規和言語衝突,一再讓布魯克斯躍升媒體頭版。

不過這於這些紛擾他並不以為意。在以4年8600萬美元的價碼加盟火箭後,口袋滿滿的布魯克斯仍是以大家熟悉的方式開始了他的新賽季。

先前被問到為何擊打泰斯進而遭到驅逐出場與罰款等事情,布魯克斯也不忘喊冤,他認為裁判有點是憑藉著既定印象,先入為主去做出這類的判決。

Dillon Brooks has been ejected for this play.



pic.twitter.com/9y8wSGpZ8v