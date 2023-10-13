NBA／惡棍行為遭罰2.5萬美元 布魯克斯喊冤：被既定印象拖累
聯盟「惡棍」代表人物之一的布魯克斯（Dillon Brooks），新賽季轉戰火箭馬上就出事。首場熱身賽面對溜馬，布魯克斯就因擊打「偷桃」泰斯（Daniel Theis）的下體，直接吞下2級惡意犯規，遭到驅逐出場。
今天聯盟很快就做出判罰懲處，決定對布魯克斯開罰2萬5000美元。
上個賽季，布魯克斯曾因停賽和罰款一共損失24萬8242美元，到了季後賽又因沒有參加賽後媒體記者會，又遭到罰款處分；加上對詹姆斯（LeBron James）的惡意犯規和言語衝突，一再讓布魯克斯躍升媒體頭版。
不過這於這些紛擾他並不以為意。在以4年8600萬美元的價碼加盟火箭後，口袋滿滿的布魯克斯仍是以大家熟悉的方式開始了他的新賽季。
先前被問到為何擊打泰斯進而遭到驅逐出場與罰款等事情，布魯克斯也不忘喊冤，他認為裁判有點是憑藉著既定印象，先入為主去做出這類的判決。
Dillon Brooks has been ejected for this play.— Hoop Central (@TheHoopCentral) October 11, 2023
pic.twitter.com/9y8wSGpZ8v
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