NBA／主場迎戰前東家 艾頓拒絕談論太陽相關問題

轟動整個休賽季的里拉德（Damian Lillard）「賣我」震撼彈，隨著拓荒者與公鹿、太陽的三方交易案終於落幕。不過作為交易包裹一份子的艾頓（Deandre Ayton），心情可能就是五味雜陳了。

在今天太陽作客波特蘭的比賽中，艾頓將和互換東家的諾基奇（Jusuf Nurkic）正面交鋒，某種程度上，這也是艾頓可以全力證明自己價值打臉前東家的好時機。不過相較於諾基奇（Jusuf Nurkic）的興奮之情，賽前被問到太陽的問題時，艾頓卻是不願多談。

「我不想談論有關鳳凰城太陽的事情。」艾頓在接受媒體採訪時完全拒絕了相關的提問。

艾頓會有如此情緒也是其來有自。自2018年以狀元之姿加入太陽後，他在那裡度過了5個賽季，卻在續約一事上，和球團之間產生相當大的分歧；一直到溜馬的「助攻」，才讓太陽跟進4年1.33億美元的報價，完成最後的續約。

身為狀元郎來說，如此過程只能用情何以堪來形容，加上這期間球團也對他的一些態度和未來發展性方面有所疑慮，雙方關係一直處於緊張狀態。特別是當新主帥沃蓋爾（Frank Vogel）一度看似要重用艾頓，交易流言也暫時平息之下，最後還是淪為交易配角。人情冷暖的心情，艾頓也只能往肚裡吞。

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