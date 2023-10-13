NBA／交易後首度重返波特蘭 諾基奇：很享受在這裡的時光

今天太陽將前往波特蘭踢館，對於才剛被交易到鳳凰城的諾基奇（Jusuf Nurkic）來說，這趟對戰前東家之旅可說是充斥著既興奮又懷念的複雜心情。

「感覺有點奇怪，」諾基奇說，「昨天晚上我是真的有些激動。我感到很興奮，再次來到這裡，有機會享受這一刻。」

諾基奇是在2016-17年季中被金塊交易到拓荒者，這段期間一共出賽了369場，平均可以得到14.4分9.8籃板2.8助攻1.2阻攻；今天夏天在拓荒者、公鹿、太陽的三方交易中，諾基奇來到了聯盟奪冠熱門的鳳凰城，這讓他有機會看見過去幾年無法看到的風景。

談到重返舊地的感受，諾基奇說：「我很高興能見到畢拉普斯（Chauncey Billups），我喜歡在這裡的每一刻，我很享受在這裡的時光，這裡有很多的我愛的和關心的人。對我來說，當我來到這裡時，永遠都是愛。」

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