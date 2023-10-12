NBA／湯普森坦承輸湖人很難受 不會迴避防守4號位挑戰

勇士隊上賽季在季後賽被湖人隊以4：2淘汰，湯普森（Klay Thompson）第6戰表現荒腔走板，19投3中只攻下8分，他近日受訪時坦承輸給湖人很難受，未來需要依靠隊友，更聰明打球。

湯普森近日接受勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）訪問時，回憶這場難堪的敗仗，「很難受，你會想戰勝同分區球隊。你會想擊敗詹姆斯（LeBron James），我們與他有豐富的交戰史，要向他致敬，他仍打出他能做到的最高水準。」

湯普森坦言整個夏天都在想輸球的事，也看完自己所有投籃影片並檢討，「我知道我打得很爛，第6戰我很累，所有投籃都投短，彈道都太平。我不知道是精神還是身體疲勞，隨著年紀增長，我該學會依靠隊友和籃球智商，盡可能高效得分。」

勇士教頭柯爾（Steve Kerr）日前稱湯普森新賽季要負責防守4號位，對此他表示，「我不會迴避任何擺在眼前的挑戰，不管是大前鋒還小前鋒，這是籃球，我會盡全力防守球隊要我防守的人。」

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