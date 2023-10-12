NBA／不當觀眾了！公鹿教頭曝雙星下周合體對決湖人

公鹿隊日前發動重磅交易，網羅上季場均得分32.2分的里拉德（Damian Lillard），他與安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）被不少外媒視為聯盟最佳雙人組，他們將在下周一（台北時間）面對湖人的熱身賽首度聯手上陣。

公鹿教頭葛里芬（Adrian Griffin）今天在「NBA Today」宣布，雙星將在下一場熱身賽登場，有望對決詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）領軍的湖人隊。

公鹿目前已進行2場熱身賽，這2名球星都未出賽，談到即將看見雙星聯手，葛里芬說，「這對我們來說是激勵人心的時刻，這是一個過程，我們會一步一步前進。」

葛里芬完全不擔心雙星有磨合問題，「我們內部訓練非常有競爭力，因此我們有機會讓他們磨合，他們沒令人失望，我們會讓他們一起打更多比賽。」

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