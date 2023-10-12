NBA／詹姆斯聲援以色列稱哈瑪斯是「恐怖主義」網看法兩極

湖人隊「詹皇」詹姆斯（LeBron James）經常對政治及社會議題發表看法，近日巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）突襲以色列引發各界關注，詹姆斯今天發聲譴責哈瑪斯，直言這根本是「恐怖主義」。

詹姆斯和SpringHill執行長卡特（Maverick Carter）發表聯合聲明，「以色列遭遇的破壞是悲劇且無法被接受的。哈瑪斯對無辜人民的謀殺和暴力是恐怖主義。SpringHill向以色列和猶太社區致上最深切的慰問。我們為祈禱該地區和平，並繼續致力打擊一切形式的仇恨。我們必須確保這場悲劇不會傳播更多仇恨，種族主義和反猶太主義。」

許多人在留言區感謝詹姆斯為以色列發聲，但也有不少人直言對詹姆斯很失望，認為他不了解事情全貌就做評論。

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