NBA／維金斯想幫勇士再添一冠 盼代表加拿大出征巴黎奧運
維金斯（Andrew Wiggins）2014年以選秀狀元身分進入聯盟，儘管他無法成為人們期待的超級巨星，但轉戰勇士隊後展現優異穩定性，令球迷直呼是「公務員」。他最近受訪時談到心態保持平穩的關鍵，並表示想為加拿大打巴黎奧運。
2021-22賽季維金斯生涯首次入選明星賽並成為先發，他季後賽不只擔任頭號防守者，且每場都能貢獻15分上下，成功幫助勇士拿到冠軍。維金斯將心態平穩的原因歸功於家人，「我父母非常善於觀察，但他們很低調，這就是我從小到大的心態，我努力去做的事。」
維金斯期盼和勇士再奪一座冠軍、再入選一次明星賽，並成為最佳防守陣容成員。他也承認自己還有很多進步空間，「我還有好幾年時間去進步，我想在聯盟待16、17年，影響年輕世代球員，見證籃球運動的發展。」
維金斯擁有美國和加拿大雙重國籍，儘管詹姆斯（LeBron James）日前招募多位球星組成美國夢幻隊，出征巴黎奧運，但維金斯更想加入加拿大隊，「我很想去巴黎，有機會爭奪獎牌很有趣。不過我永遠不會為美國效力，我是加拿大人。我愛加拿大隊的人，他們總是用愛與尊重對待我。」
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