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NBA／24歲莫蘭特「還是孩子」 聯盟：共同努力確保他回歸
NBA新賽季將於台灣時間25日登場，但灰熊隊球星莫蘭特（Ja Morant）遭禁賽25場，代表12月才能歸隊，不過NBA執行副總裁杜馬斯（Joe Dumars）提到「所有人都共同努力」，讓莫蘭特可以回到聯盟。
莫蘭特上季兩度在社群平台「亮槍」，聯盟在總冠軍賽後宣布灰熊當家球星禁賽25場，但仍可隨隊訓練，禁賽期間也被准許和球隊一起進行客場旅行。
「他只是個24歲的孩子，他年紀輕輕就進入聯盟，正在理解一切。」NBA執行副總裁杜馬斯美國時間周三受訪時提到，莫蘭特有驚人天賦，職業生涯初期就受到關注，很多事情也接踵而來，「就我個人認為，最糟糕的事情就是排除這孩子和他的團隊所有一切。」
「所以禁賽25場就是25場，但我認為這個24歲的孩子需要持續成長，他需要跟著團隊每天訓練、和團隊的成員一起開會，我認為這對年輕球員成長有很大幫助，他需要在這樣的環境中。」杜馬斯說強調，所有人都在一起努力，確保莫蘭特可以回到聯盟中。
聯盟是在美國時間6月16日公布莫蘭特的禁賽處罰，公告中指出莫蘭特回歸前必須完成某些狀態，但遭美國國家籃球協會球員工會反對，指出聯盟的標準並不一致，罰則過度且不公平。
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