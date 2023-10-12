NBA／黃蜂裁掉喊賣我的爭議中鋒 布里吉斯又傳違反保護令

黃蜂隊22歲中鋒瓊斯（Kai Jones）在網路上不斷惹出爭議，黃蜂日前宣布他會無限期離隊，不料他卻喊「賣我」，球團今天則宣布將他裁掉。

瓊斯先前在個人IG直播，神情激動被懷疑有吸毒，儘管他後來發文澄清沒有此事，但又不停發表脫序言論，包含嗆自己的隊友、稱自己能擊敗詹姆斯（LeBron James）、未來會拿到MVP和DPOY，詭異的狀態仍讓外界懷疑有吸毒。

瓊斯最近又發文喊賣我，黃蜂最終決定放棄這名問題球員，總管庫普契克（Mitch Kupchak）親自宣布裁掉他。

黃蜂壞事不只這一件，前鋒布里吉斯（Miles Bridges）去年涉嫌家暴案遭起訴，導致無球可打。儘管黃蜂給他機會重新簽約，但根據《wsoctv.com》消息，布里吉斯今年1月到前女友家，還砸破對方車子的擋風玻璃，此舉違反保護令，他也再度收到逮捕令，黃蜂球團目前尚未對此事做出回應。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

商品推薦