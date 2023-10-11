聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／首位非北美出生裁判 南韓黃仁泰離鄉背井夢想成真
聯盟今天正式宣布，原發展聯盟南韓籍裁判黃仁泰（Intae Hwang）和女裁判米契爾（Sha'Rae Mitchell）新賽季將加入NBA執法團隊，黃仁泰成為首位非北美出生的NBA裁判。
黃仁泰出生於南韓，擁有15年FIBA裁判經驗，參與過2016里約奧運和2019世界盃。他2020年離開南韓，搬到美國紐澤西追逐成為NBA裁判的夢想。
黃仁泰接受18個月訓練課程，結束後前往發展聯盟執法已2年，去年擔任NBA預備裁判吹過7場例行賽，今年則成為正式裁判。
據官網報導，裁判生涯前4年仍需兼任發展聯盟裁判，以獲取更多經驗。聯盟聲明指出，「非常歡迎黃仁泰和米契爾加入正式團隊，他們在專業領域表現優異，贏得例行賽吹罰機會。」
MLB季後賽對戰表
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言