NBA／總管票選選秀會會神「偷」火箭前鋒居首、勇士後衛上榜

聯盟今天公布30隊總管季前預測調查，最佳新秀為馬刺狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama），火箭惠特摩（Cameron Whitmore）被視為選秀會最大神「偷」，勇士首輪第19順位新秀波傑姆斯基（Brandin Podziemski）也上榜。

聯盟按慣例邀各隊總管進行新賽季預測，最佳新秀部分，去年魔術隊狀元班切羅（Paolo Banchero）拿到31%，最終也順利奪下新人王；溫班亞瑪今年則以90%完全輾壓。

針對誰是2023年選秀會上最大「偷」，去年總管票選由活塞長人杜倫（Jalen Duren）和火箭前鋒伊森（Tari Eason）並列第1，兩人最終都入選年度最佳新秀第二陣。

今年第1名是第20順火箭前鋒惠特摩，他獲得43%選票，2到5名依序是爵士後衛喬治（Keyonte George）、拓荒者後衛韓德森（Scoot Henderson）、熱火前鋒小賈奎茲（Jaime Jaquez Jr.），第五名則是勇士後衛波傑姆斯基。勇士日前在熱身賽首戰以125：108擊敗湖人，波傑姆斯基上場26分鐘，11投5中攻下11分6籃板4助攻。

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