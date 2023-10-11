NBA／首秀因「偷桃」遭驅逐 布魯克斯：只因為我叫做「惡棍」

今年休賽季轉披火箭隊戰袍的布魯克斯（Dillon Brooks），今天在代表新東家的首場季前熱身賽中，僅出賽4分33秒就因為出現疑似「偷桃」行為遭到驅逐出場，賽後受訪時布魯克斯也直言，自己之所以會被驅逐，全都是因為他的名字就做「惡棍（Villain）」，這已經是他名聲的一部分。

今年好不容易在世界盃帶領加拿大奪銅後「洗白」的布魯克斯，今天首度披上新東家火箭戰袍在熱身賽亮相，不過先發出擊的他，卻在首節就因為對溜馬隊泰斯（Daniel Theis）出現疑似「偷桃」動作，遭判二級惡意犯規驅逐出場。

Did Dillon Brooks deserve to be ejected? pic.twitter.com/CviCHn2FoA — NBACentral (@TheDunkCentral) 2023年10月11日

對於遭到驅逐出場，布魯克斯認為這完全是裁判對於他的刻板印象，「我的名字是什麼，我叫做狄龍『惡棍』，所以他們要判我二級惡意犯規，他們必須確認那個人是故意的才能這樣，對於那些裁判來說，他們完全不知道我是什麼樣的一個人，都只是從別人口中聽說。」

布魯克斯也還原事發經過，強調只是想要繞過對手的掩護，或許可能真的不小心輕輕的打到對手的下腹部，但並非是故意，「奇怪的是，這種事情每次都會發生在我身上，我認為我被盯上了，我想，這就是我名聲的一部分吧。」

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