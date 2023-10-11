NBA／波爾巫師首秀攻下18分 助隊血洗澳洲球隊63分
巫師隊本季熱身賽首戰面對澳洲職籃（NBL）凱恩斯大班蛇隊（Cairns Taipans），休賽季被勇士交易到巫師的波爾（Jordan Poole）砍下18分，率隊以145：82血洗對手。
太陽隊去年熱身賽以124：134爆冷不敵NBL阿德雷德36人隊，巫師未重蹈覆轍，本場比賽首節就狂攻44分，半場打完取得36分領先，下半場非主力球員上場仍持續壓制，最終以63分差距大勝。
巫師隊全隊7人得分上雙，庫茲瑪（Kyle Kuzma）砍下22分，波爾命中4記三分球攻進18分，中鋒葛佛（Daniel Gafford）15分8籃板5阻攻，老將蓋里納利（Danilo Gallinari）則進帳15分。
庫茲瑪先前受訪時表示，期待成為球隊領袖。波爾則提到，從未和有空接能力的中鋒配合過，希望與葛佛的默契能像哈登（James Harden）與卡佩拉（Clint Capela）組合一樣出色。
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