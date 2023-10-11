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NBA／不習慣當好人 火箭布魯克斯首秀又「偷桃」遭驅逐

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
披上新東家戰袍的首場季前熱身賽，布魯克斯就對溜馬泰斯（Daniel Theis）出現「偷桃」動作，當然被驅除出場。 美聯社
披上新東家戰袍的首場季前熱身賽，布魯克斯就對溜馬泰斯（Daniel Theis）出現「偷桃」動作，當然被驅除出場。 美聯社

儘管在今年世界盃期間帶領加拿大擊敗美國拿下銅牌，讓休賽季改披火箭隊戰袍的布魯克斯（Dillon Brooks）瞬間「洗白」，不過在披上新東家戰袍的首場季前熱身賽，布魯克斯就對溜馬泰斯（Daniel Theis）出現「偷桃」動作，遭判二級惡意犯規遭到驅逐出場，似乎宣告將不會因為轉隊而改變打球風格。

過去幾個賽季因為在場上的防守劣跡而成為聯盟「惡棍」代表布魯克斯，今年休賽季在轉戰火箭後，表現一度不被期待，就連跟隨加拿大前往參加世界盃期間，布魯克斯只要一上場就會遭到場邊球迷飽以噓聲。

不過隨著加拿大在世界盃的一路進擊，布魯克斯的強悍球風和好表現也慢慢反轉形象，尤其在銅牌戰對陣美國單場猛轟39分後，更是贏得球迷的滿堂喝采，似乎已順利將惡名「洗白」，就連火箭高層都在觀看了他的世界盃表現後直言，布魯克斯已經用場上表現讓外界不能否認他的實力。

但沒想到今天火箭的首場熱身賽面對溜馬，先發出賽的布魯克斯在比賽進行了4分半鐘後，就因為在面對對手擋拆時，向上前擋人的溜馬前鋒泰斯有「偷桃」動作，裁判在經過慢動作重播檢視後，也判決布魯克斯二級惡意犯規將他驅逐出場，轉戰火箭的首秀僅出賽4分33秒、送出1助攻、吞下2犯。

所幸，火箭其他新援在今天的熱身賽中都有所貢獻，包括後衛范弗利特（Fred VanVleet）出賽25分鐘拿下10分4助攻，兩名新秀湯普森（Amen Thompson）7分9籃板3助攻、惠特摩（Cameron Whitmore）15分4籃板，不至於讓火箭高層太過受挫。

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