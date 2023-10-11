NBA／總管調查看好這兩隊奪冠 約柯奇多項霸榜重奪MVP

NBA新賽季將在兩周後點燃戰火，聯盟依照慣例在今天公布季前各隊總管預測調查結果，其中在總冠軍預測部分，今夏大力補強的塞爾蒂克隊、衛冕軍金塊隊皆獲得百分之33的支持率並列第1，約柯奇（Nikola Jokic）被看好將重新奪回年度MVP獎座。

NBA今年季前依照慣例針對各隊總管進行新賽季預測調查，一口氣就讓各隊總管填寫50個問題，且依舊不能將票投給自家球隊或球員。

其中在年度總冠軍預測部分，今年休賽季一口氣補進波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、哈勒戴（Jrue Holiday）等人的塞爾蒂克，也與金塊共同獲得最多百分之33的支持度，至於牽涉入里拉德（Damian Lillard）三方交易案的公鹿、太陽隊分別獲得百分之23與7的支持度排名第3、4名。

塞爾蒂克與公鹿也在休賽季的補強方面，獲得百分之23的支持度看好排名第1位，其中轉戰公鹿的里拉德更被認為是最具影響力的休賽季異動球員，以百分之47的支持率高過哈勒戴的百分之13和比爾（Bradley Beal）的百分之10。

在球員個人表現調查部分，金塊約柯奇獲得新賽季年度MVP、建隊基石、新賽季最佳中鋒、最佳國際球員、最佳傳球手、最佳球商等認可；勇士柯瑞除了被認為是新賽季聯盟最佳控球、最佳射手、最佳無球員外，也被認為是迫使對手教練必須做出最大防守調整的球員。

新秀球員預測部分，馬刺溫班亞瑪（Victor Wembanyama）獲得年度最佳新秀、5年後最佳新秀、建隊核心第2名的肯定；擁有眾多年輕核心的雷霆隊，被認為將是新賽季進步最多的球隊。

商品推薦