NBA／霍華德稱沒有忘記台灣 預告會帶「大驚喜」回來

「魔獸」霍華德（Dwight Howard）先前傳出有望和勇士隊簽約，但最終沒有成真。他近日於個人IG再度提起回台灣打球可能性，直言會帶給球迷們很大的驚喜。

《Bleacher Report》記者杜馬斯（Jason Dumas）先前指出霍華德已完成勇士隊試訓，且得到球隊老將支持，甚至與格林（Draymond Green）、保羅（Chris Paul）一起訓練，不過霍華德最終未獲青睞，勇士決定將補強重點放在側翼鋒線。

目前NBA熱身賽已開打，霍華德尚未找到新東家，他則在個人IG發文寫道，「誰說我忘了台灣？我永遠不會忘記我們與你們在這裡的點點滴滴，我一定會帶著很大的消息回來，並帶給你們很大的驚喜，你們如果很想念我的話，留言「回來」！」

PLG職籃熱身賽上周火熱開打，T1職籃熱身賽本周也會登場，例行賽都在11月左右展開，目前沒有霍華德來台的傳聞。

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