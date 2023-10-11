NBA／霍華德稱沒有忘記台灣 預告會帶「大驚喜」回來
「魔獸」霍華德（Dwight Howard）先前傳出有望和勇士隊簽約，但最終沒有成真。他近日於個人IG再度提起回台灣打球可能性，直言會帶給球迷們很大的驚喜。
《Bleacher Report》記者杜馬斯（Jason Dumas）先前指出霍華德已完成勇士隊試訓，且得到球隊老將支持，甚至與格林（Draymond Green）、保羅（Chris Paul）一起訓練，不過霍華德最終未獲青睞，勇士決定將補強重點放在側翼鋒線。
目前NBA熱身賽已開打，霍華德尚未找到新東家，他則在個人IG發文寫道，「誰說我忘了台灣？我永遠不會忘記我們與你們在這裡的點點滴滴，我一定會帶著很大的消息回來，並帶給你們很大的驚喜，你們如果很想念我的話，留言「回來」！」
PLG職籃熱身賽上周火熱開打，T1職籃熱身賽本周也會登場，例行賽都在11月左右展開，目前沒有霍華德來台的傳聞。
MLB季後賽對戰表
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言