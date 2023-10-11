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NBA／唐西奇回皇馬主場只打5分鐘 獨行俠熱身賽苦吞3連敗

聯合新聞網／ 綜合報導
唐西奇回到曾效力的皇馬隊主場受到熱烈歡迎。 路透社
唐西奇回到曾效力的皇馬隊主場受到熱烈歡迎。 路透社

獨行俠隊今天移師到西班牙與歐洲勁旅皇家馬德里隊展開熱身賽，球星厄文（Kyrie Irving）未上場，曾效力皇馬的唐西奇（Luka Doncic）只打5分鐘就休兵，終場獨行俠以123：127輸球。

唐西奇16歲就加入皇馬，效力4個賽季後，參加2018年NBA選秀，以探花身分加盟獨行俠。今天唐西奇回娘家受到滿場球迷歡呼，他受訪時說，「如果沒有皇馬，我不會有今天的成就，我在這學到一切。我想念很多隊友、教練及防護員，這裡有很多美好回憶。如果有一天回歐洲打球，我100%會選擇皇馬。」

獨行俠先前和灰狼隊打2場熱身賽都輸球，唐西奇今天面對皇馬只上場5分鐘，據知名記者史坦（Marc Stein）報導，唐西奇因左小腿拉傷上場時間受限，但傷勢並不嚴重。

獨行俠前3節打完取得9分領先，但皇馬末節打出37：24攻勢帶走勝利。皇馬後衛坎帕佐（Facundo Campazzo）在皇家、獨行俠都和唐西奇當過隊友，他今天攻下20分8助攻，獨行俠小哈德威（Tim Hardaway Jr.）則得到全場最高的21分。

獨行俠 Luka Doncic

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