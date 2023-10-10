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NBA／霍姆葛倫、溫班亞瑪菜鳥高塔對決 波波維奇：很有趣

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
身高224公分的溫班亞瑪與216公分的霍姆葛倫兩大活動力十足的高塔對決，勢必是本季最大焦點。 法新社
身高224公分的溫班亞瑪與216公分的霍姆葛倫兩大活動力十足的高塔對決，勢必是本季最大焦點。 法新社

馬刺隊狀元中鋒溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天迎接個人首場NBA熱身賽，且對手正好就是他新賽季爭取新人王的潛在對手、雷霆隊中鋒霍姆葛倫（Chet Holmgren），兩位年輕巨塔的交鋒也讓馬刺總教練波波維奇（Greg Popvich）直呼有趣。

身高224公分的溫班亞瑪與216公分的霍姆葛倫，2021年就曾在U19世界盃中交手引發話題，兩人雖然身材纖細，但同時都具有相當移動力和柔軟的投籃手感，讓他們被譽為聯盟下個世代的長人範本。

儘管霍姆葛倫在去年就率先投入NBA選秀，並以榜眼身分加入雷霆，但在因傷錯過整個賽季後，與今年被馬刺與狀元籤選入的溫班亞瑪將一同迎接菜鳥球季，讓兩人間的對決儼然成為聯盟最火熱的話題之一。

今天的季前熱身賽也提前上演溫班亞瑪、霍姆葛倫的高塔對決，最終霍姆葛倫攻下21分9籃板1阻攻，溫班亞瑪不遑多讓，有20分5籃板2抄截1阻攻演出，讓在旁執教的波波維奇賽後直言，「我覺得挺有趣，他們兩個人都展現自己的競爭性。」

波波維奇也稱讚霍姆葛倫有很棒的籃球技巧且相當聰明，「他的技巧是相當完整的，且明白該如何打球，肯定會成為出色球員。」

談到溫班亞瑪時，一向對於子弟兵特別嚴格的波波維奇則說，「我們還在努力想弄清楚他應該待在禁區還是外線，以及該在什麼情況下可以最有效的利用他的能力，他今天就只是在場上打球，還沒有什麼重要的比賽計畫。」

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