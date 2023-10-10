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NBA／湖人近兩戰砍35顆三分球 詹姆斯稱球隊投射能力變好

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
湖人此戰下起三分雨砍進20顆三分球，展現全新風貌讓詹皇也龍心大悅！ 路透
湖人此戰下起三分雨砍進20顆三分球，展現全新風貌讓詹皇也龍心大悅！ 路透

在錯過了與勇士的熱身賽開幕戰後，湖人一哥詹姆斯（LeBron James）在今天與籃網的熱身賽中首度首度亮相，並且在出賽17分鐘的情況下就有10分5助攻3籃板演出，而休賽季續約的里夫斯（Austin Reaves）以及與詹姆斯在這個暑假進行了密集訓練的八村壘，則是分別有18分與19分進帳，幫助湖人以129：126擊敗籃網。

湖人在日前的熱身賽首戰以17分差距不敵勇士後，今天與籃網之戰包括詹姆斯、里夫斯都歸隊出賽，而湖人總教練漢姆（Darvin Ham）也再度嘗試了一套新的先發陣容，由詹姆斯、里夫斯、戴維斯（Anthony Davis）、羅素搭配上今年新加盟的普林斯（Taurean Prince）組成極具移動力與外線出手能力的組合。

而湖人本場比賽也展現多點開花的攻勢，包括先發五虎在內共8人得分上雙，且合計砍進20顆三分球，以往較為薄弱的外線投射似乎經過休賽季的補強有了全新面貌。

對於球隊展現出的三分球能力，詹姆斯在賽後也直言，「我們這個賽季有更棒的投射能力，多了許多上賽季在三分線上就有亮眼表現得球雃，像是普林斯、文森（Gabe Vincent），以及原本就能投的八村壘、羅素和里夫斯，而我和戴維斯自然也參與其中。」

而戴維斯也直言，增加三分球出手一直都是聯盟的趨勢，現在湖人也將跟進，「我們討論過要出手更多三分球，聯盟現在也轉變了風格，大家都有大量的三分球出手，但這都跟節奏有關，我們現在只想在投籃時充滿自信，果斷出手。」

湖人上賽季平均每場比賽三分球出手31.2次，在聯盟中排名倒數第5名，平均投進10.8顆也排名倒數第7名，不過在熱身賽前兩戰他們合計出手了93次，砍進35顆三分球。

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