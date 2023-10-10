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NBA／熱身賽首秀飆20分還秀爆扣 溫班亞馬：賽前興奮睡不著

中央社／ 台北10日電
馬刺選秀狀元溫班亞馬完成美國職籃NBA熱身賽首秀，先發拿下20分、5籃板。 美聯社
馬刺選秀狀元溫班亞馬完成美國職籃NBA熱身賽首秀，先發拿下20分、5籃板。 美聯社

「法國怪物」溫班亞馬（Victor Wembanyama）今天完成美國職籃NBA熱身賽首秀，他先發拿下20分、5籃板，終場馬刺以121比122不敵雷霆，賽後溫班亞馬透露，賽前興奮到睡不著覺。

根據ESPN報導，聖安東尼奧馬刺的法國長人溫班亞馬在訓練營期間都會利用訓練時的空檔休息一下，以往在比賽前也會找時間睡個午覺，但今天對奧克拉荷馬雷霆熱身賽前他完全睡不著。溫班亞馬笑說：「我就是打個瞌睡而已，完全睡不著。」

今天這場熱身賽不僅是今年選秀狀元溫班亞馬的首秀，也是2022年選秀榜眼、雷霆中鋒霍姆葛倫（Chet Holmgren）的首場季前熱身賽。

霍姆葛倫去年雖以榜眼之姿加盟雷霆，但隨後就因為右腳傷勢開刀導致整季報銷，今天他出賽16分鐘就拿下21分、9籃板，並多次利用身材優勢製造犯規，全場獲得7次罰球機會。

身高224公分的溫班亞馬和身高216公分的霍姆葛倫，都是屬於有極佳外線手感的「非典型中鋒」，今天兩位年度最佳新秀大熱門首度碰頭也是一大話題。

溫班亞馬說：「就我而言感覺非常好，我閱讀比賽、做出決定，也覺得自己有滿滿的能量。不過上半場他（霍姆葛倫）傷害了我們，接下來這個球季對上雷霆應該都會很有趣。」

根據美國體育博奕網站《Caesars Sportsbook》的數據顯示，溫班亞馬最被看好能拿到本季NBA的年度最佳新秀，而霍姆葛倫則在看好度排第3名。

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