PLG／班尼特關鍵時刻連得5分 熱身賽鋼鐵人勝國王

PLG今天在基隆市立體育館進行最後1天熱身賽，上季戰績倒數第2的高雄17直播鋼鐵人靠著班尼特關鍵時刻連得5分，率隊以91比77擊敗國王熱身賽2戰全勝。

「台裔球星」林書豪在上個P. LEAGUE+聯盟賽季季中加盟鋼鐵人，將原本只有2勝的鋼鐵人差點帶進季後賽，不過今年休兵期間，林書豪選擇加盟新北國王完成和弟弟林書緯同隊的夢想。

今天國王對上鋼鐵人，林書豪選擇休兵避戰老東家，開賽後鋼鐵人就持續一路保持領先，最多曾領先達17分。終場前1分49秒，國王追至6分落後，此時鋼鐵人班尼特（Anthony Bennett）先飆進三分球又完成一記高難度上籃，個人連得5分幫助球隊奠定勝基。

雖然只是熱身賽，但鋼鐵人後衛陳又瑋打了39分鐘，拿下10分、7助攻、4籃板、4抄截。他賽後記者會說：「很久沒打高強度的比賽了，所以今天打得比較久一點，不過球隊後半段還是有些亂流，要在例行賽前調整回來。」

上季P. LEAGUE+聯盟例行賽戰績第1的新北國王，熱身賽2戰皆敗，「林家兄弟」今天雖然林書緯有登場，但輪到林書豪休兵，因此勢必要等到例行賽開打甚至是國王主場比賽才有機會看到兄弟合體。

林書緯在賽後記者會首度談到和哥哥同隊的心情，他笑說：「現在心情很好，能在職業賽場上和哥哥同隊是很棒的經驗，我想我們一輩子都不會忘。」林書緯今天手感欠佳，全場13投2中僅拿4分。