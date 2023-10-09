快訊

以色列下令全面封鎖約旦河西岸 加油站大排長龍、民眾搶買燃料爆怒氣

第6次以阿戰爭！哈瑪斯無預警突襲 QA看以色列、巴勒斯坦百年仇恨

美國務院證實 至少9名美國公民在哈瑪斯襲擊中喪生

PLG／班尼特關鍵時刻連得5分 熱身賽鋼鐵人勝國王

中央社／ 基隆9日電
鋼鐵人洋將班尼特(右)進攻。 PLG提供
鋼鐵人洋將班尼特(右)進攻。 PLG提供

PLG今天在基隆市立體育館進行最後1天熱身賽，上季戰績倒數第2的高雄17直播鋼鐵人靠著班尼特關鍵時刻連得5分，率隊以91比77擊敗國王熱身賽2戰全勝。

「台裔球星」林書豪在上個P. LEAGUE+聯盟賽季季中加盟鋼鐵人，將原本只有2勝的鋼鐵人差點帶進季後賽，不過今年休兵期間，林書豪選擇加盟新北國王完成和弟弟林書緯同隊的夢想。

今天國王對上鋼鐵人，林書豪選擇休兵避戰老東家，開賽後鋼鐵人就持續一路保持領先，最多曾領先達17分。終場前1分49秒，國王追至6分落後，此時鋼鐵人班尼特（Anthony Bennett）先飆進三分球又完成一記高難度上籃，個人連得5分幫助球隊奠定勝基。

雖然只是熱身賽，但鋼鐵人後衛陳又瑋打了39分鐘，拿下10分、7助攻、4籃板、4抄截。他賽後記者會說：「很久沒打高強度的比賽了，所以今天打得比較久一點，不過球隊後半段還是有些亂流，要在例行賽前調整回來。」

上季P. LEAGUE+聯盟例行賽戰績第1的新北國王，熱身賽2戰皆敗，「林家兄弟」今天雖然林書緯有登場，但輪到林書豪休兵，因此勢必要等到例行賽開打甚至是國王主場比賽才有機會看到兄弟合體。

林書緯在賽後記者會首度談到和哥哥同隊的心情，他笑說：「現在心情很好，能在職業賽場上和哥哥同隊是很棒的經驗，我想我們一輩子都不會忘。」林書緯今天手感欠佳，全場13投2中僅拿4分。

延伸閱讀

PLG／林書豪新賽季首亮相！攻16分新北國王不敵夢想家

PLG／官宣前幾小時才決定加盟 林書豪喊話要拿3個第一

PLG／林書豪簽1+1合約 直言練球一直看到弟弟很奇怪

台灣職籃風雨飄搖 只能期待林書豪當救世主

相關新聞

PLG／班尼特關鍵時刻連得5分 熱身賽鋼鐵人勝國王

PLG今天在基隆市立體育館進行最後1天熱身賽，上季戰績倒數第2的高雄17直播鋼鐵人靠著班尼特關鍵時刻連得5分，率隊以91...

NBA／飆風玫瑰未完全凋零！羅斯高效砍13分感激加盟灰熊

「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）休賽季轉戰灰熊隊，他說過自己不是來當啦啦隊。今天灰熊熱身賽迎戰溜馬隊，他全場8投6中高效進帳13分，證明自己油箱裡還有油。 現年35歲的羅斯經歷傷勢和

NBA／史陶德邁爾為以色列發聲 怒斥BLM支持者不敢說話

以色列日前被巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）突襲，雙方交火至今逾1100人死亡。擁有以色列國籍的退役名將史陶德邁爾（Amare Stoudemire）今天社群發文力挺以色列，並開砲支持哈瑪斯的人和

NBA／球星紛表態打巴黎奧運 ESPN：美國籃協不會全收

美國男籃在今年世界盃僅獲第4名，雖取得巴黎奧運的參賽權，仍遭外界嘲諷。因此不少NBA大咖球星主動表態明年要組「復仇者聯盟...

NBA／渡邊雄太首戰30分鐘全隊最高 教頭盛讚：他理解戰術

太陽隊今天在熱身賽首戰以130：126力克活塞隊，今天共有16名球員上場，其中日本前鋒渡邊雄太上場30分鐘全隊最多，攻下10分5籃板1助攻2抄截，表現受到主帥佛蓋爾（Frank Vogel）讚美。

NBA／「心愛的」快歸隊！ 美籃協渴望哈勒戴參加奧運

美國男籃今年在世界盃慘遭滑鐵盧，不只奪冠失利，還在銅牌戰不敵加拿大。對此，詹姆斯（LeBron James）誓言參加巴黎奧運並組成「夢幻隊」，目前已有多名巨星表態加入，近期MVP中鋒安比德（Joel

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。