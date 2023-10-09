NBA／飆風玫瑰未完全凋零！羅斯高效砍13分感激加盟灰熊
「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）休賽季轉戰灰熊隊，他說過自己不是來當啦啦隊。今天灰熊熱身賽迎戰溜馬隊，他全場8投6中高效進帳13分，證明自己油箱裡還有油。
現年35歲的羅斯經歷傷勢和歲月催殘，已不是每場上演華麗灌籃秀的頂尖球星，上季在恩師錫伯杜（Tom Thibodeau）執教下仍只出賽27場，因此當他確定加盟灰熊時，外界更看重他能擔任莫蘭特（Ja Morant）導師，而不是在球場上做貢獻。
羅斯今天用表現證明仍有一定身手，上半場出賽13分鐘就攻下13分。羅斯2008年進聯盟前效力曼菲斯大學，談到再次回到曼菲斯打球，他說，「感覺仍有點不真實，我還沒反應過來，我真的非常幸運，很感激能再次回到這打球。」
灰熊主力中鋒亞當斯（Steven Adams）上季尾聲受傷，季後賽無法上場，眼睜睜看灰熊首輪被湖人隊淘汰。灰熊長人傑克森（Jaren Jackson Jr.）非常開心能再次和亞當斯搭檔，「他很有存在感且可以嚇阻對手。我們的後衛會因為他的掩護得到空檔，那些後衛會跟你說，『亞當斯是史上最會掩護球員』。」
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