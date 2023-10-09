NBA／史陶德邁爾為以色列發聲 怒斥BLM支持者不敢說話

以色列日前被巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）突襲，雙方交火至今逾1100人死亡。擁有以色列國籍的退役名將史陶德邁爾（Amare Stoudemire）今天社群發文力挺以色列，並開砲支持哈瑪斯的人和不敢出聲的團體，但該篇貼文已被刪除。

史陶德邁爾在個人IG表示：「哈瑪斯綁架孩童、把他們關在籠子裡，還殺害婦女及老人，這是懦夫的行為。你們這些BLM（黑人平權運動）支持者不聲援，還有人說要弄清楚狀況再評論，想清楚了嗎？這些事無論在那裡都不對。」

史陶德邁爾還用髒話飆罵不出聲的政客和BLM支持者，「你們總是說要幫助任何人，但現在你們也X的安靜。」這則貼文在不久後就被刪除。

史陶德邁爾球員生涯以勁爆體能聞名，生涯場均18.9分7.8籃板。他退休後一度到以色列聯賽打球，後來傳出獲得以色列國籍。聯盟總裁席佛（Adam Silver）也是猶太人，這場衝突事件發生後，聯盟和球員工會發布聯合聲明：「為以色列的罹難者哀悼，譴責一切恐怖主義行為，我們會與以色列人民站在一起，為整個區域和平祈禱。」