NBA／史陶德邁爾為以色列發聲 怒斥BLM支持者不敢說話

以色列日前被巴勒斯坦激進組織哈瑪斯(Hamas)突襲,雙方交火至今逾1100人死亡。擁有以色列國籍的退役名將史陶德邁爾(Amare Stoudemire)今天社群發文力挺以色列,並開砲支持哈瑪斯的人和不敢出聲的團體,但該篇貼文已被刪除。

史陶德邁爾在個人IG表示:「哈瑪斯綁架孩童、把他們關在籠子裡,還殺害婦女及老人,這是懦夫的行為。你們這些BLM(黑人平權運動)支持者不聲援,還有人說要弄清楚狀況再評論,想清楚了嗎?這些事無論在那裡都不對。」

史陶德邁爾還用髒話飆罵不出聲的政客和BLM支持者,「你們總是說要幫助任何人,但現在你們也X的安靜。」這則貼文在不久後就被刪除。

史陶德邁爾球員生涯以勁爆體能聞名,生涯場均18.9分7.8籃板。他退休後一度到以色列聯賽打球,後來傳出獲得以色列國籍。聯盟總裁席佛(Adam Silver)也是猶太人,這場衝突事件發生後,聯盟和球員工會發布聯合聲明:「為以色列的罹難者哀悼,譴責一切恐怖主義行為,我們會與以色列人民站在一起,為整個區域和平祈禱。」

BREAKING:



NBA legend Amare Stoudemire DESTROYS Black Lives Matter and announces he stands with Israel! pic.twitter.com/0nxXxRpHXM