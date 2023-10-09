NBA／渡邊雄太首戰30分鐘全隊最高 教頭盛讚：他理解戰術

太陽隊今天在熱身賽首戰以130：126力克活塞隊，今天共有16名球員上場，其中日本前鋒渡邊雄太上場30分鐘全隊最多，攻下10分5籃板1助攻2抄截，表現受到主帥佛蓋爾（Frank Vogel）讚美。

渡邊雄太上季在籃網破繭而出，出賽58場創生涯新高，場均攻下5.6分，三分命中率高達44%，他也和杜蘭特（Kevin Durant）成為朋友。休賽季他披上日本隊戰袍，參加世界盃男籃，屢次隨隊打出驚奇，創下第19名佳績，讓日本相隔48年以非地主身分參加奧運籃球項目。

雖然渡邊雄太在世界盃疑似帶傷上陣，但今天從板凳出發打30分鐘，身體看起來無大礙。他在第一節尾聲接替杜蘭特上場，馬上接到布克（Devin Booker）傳球，順利命中一記外線。

Yuta Watanabe’s first shot as a member of the Phoenix Suns.



Splash. pic.twitter.com/8yOkkCvxsr — Zona (@AZSportsZone) 2023年10月8日

太陽主帥佛蓋爾（Frank Vogel）賽後稱讚渡邊雄太的發揮，「他能熟練地跑到正確位置，理解戰術想法，今天攻防兩端都打得很好。」