NBA／綠衫軍布朗褲子穿反遭嘲諷 波爾辛吉斯和哈勒戴皆亮相
塞爾蒂克隊今天迎來新賽季首場熱身賽，幾乎所有主力球員都上場，對手76人隊當家中鋒安比德（Joel Embiid）缺席，綠衫軍終場以114：106贏球。比賽中球星布朗（Jaylen Brown）褲子穿反，意外成為焦點。
球褲Logo應該出現在正面，不過從比賽畫面可清楚發現，布朗在首節時褲子穿反。網友紛紛以此調侃他不會左手運球，「一定是用左手穿上去的」、「這短褲是為左撇子設計」、「領300億美元不會穿褲子」。
塞爾蒂克日前發動交易得到哈勒戴（Jrue Holiday），他今天板凳出發10投2中只攻下6分，另一位新同學波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）狀態不錯，7投5中拿到17分5籃板。泰托姆（Jayson Tatum）則進帳13分10籃板5助攻，布朗19分，剛續約的替補後衛普里查德（Payton Pritchard）砍下全場最高的26分。
波爾辛吉斯受訪將好表現歸功於隊友，「與泰托姆打球是很簡單的事，隊友們都很有天賦，泰托姆能吸引很多防守注意，為我創造空間。」他也稱讚波士頓球迷的熱情，「這裡的氣氛很瘋狂，儘管只是熱身賽，這種比賽很有趣。」
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