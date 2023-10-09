快訊

為拿殲-10首飛數據 首席試飛員雷強決心有事故也不跳傘

謝謝中華隊！7-ELEVEN今起3天推8大限量優惠 2款咖啡買1送1

陶晶瑩「開3萬多請不到人」挨轟慣老闆 親揭員工實際薪資

NBA／綠衫軍布朗褲子穿反遭嘲諷 波爾辛吉斯和哈勒戴皆亮相

聯合新聞網／ 綜合報導
布朗(持球者)。 路透
布朗(持球者)。 路透

塞爾蒂克隊今天迎來新賽季首場熱身賽，幾乎所有主力球員都上場，對手76人隊當家中鋒安比德（Joel Embiid）缺席，綠衫軍終場以114：106贏球。比賽中球星布朗（Jaylen Brown）褲子穿反，意外成為焦點。

球褲Logo應該出現在正面，不過從比賽畫面可清楚發現，布朗在首節時褲子穿反。網友紛紛以此調侃他不會左手運球，「一定是用左手穿上去的」、「這短褲是為左撇子設計」、「領300億美元不會穿褲子」。

塞爾蒂克日前發動交易得到哈勒戴（Jrue Holiday），他今天板凳出發10投2中只攻下6分，另一位新同學波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）狀態不錯，7投5中拿到17分5籃板。泰托姆（Jayson Tatum）則進帳13分10籃板5助攻，布朗19分，剛續約的替補後衛普里查德（Payton Pritchard）砍下全場最高的26分。

波爾辛吉斯受訪將好表現歸功於隊友，「與泰托姆打球是很簡單的事，隊友們都很有天賦，泰托姆能吸引很多防守注意，為我創造空間。」他也稱讚波士頓球迷的熱情，「這裡的氣氛很瘋狂，儘管只是熱身賽，這種比賽很有趣。」

塞爾蒂克 76人 Jaylen Brown Kristaps Porzingis Jrue Holiday

相關新聞

NBA／太陽三巨頭初登板首節轟46分 艾倫：這件事會常發生

太陽隊迎來本季熱身賽首戰，對手正好是前教頭威廉斯（Monty Williams）執教的活塞隊。太陽新三巨頭杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）和比爾（Bradley B

NBA／綠衫軍布朗褲子穿反遭嘲諷 波爾辛吉斯和哈勒戴皆亮相

塞爾蒂克隊今天迎來新賽季首場熱身賽，幾乎所有主力球員都上場，對手76人隊當家中鋒安比德（Joel Embiid）缺席，綠衫軍終場以114：106贏球。比賽中球星布朗（Jaylen Brown）褲子穿反

NBA／塞爾蒂克穩固後場深度 4年3000萬提前續約普里查德

塞爾蒂克控衛普里查德（Payton Pritchard）原本明年夏天要成為自由球員，但根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，綠衫軍開出4年3000萬美元合約，

NBA／坦言打球從不是為了錢 泰托姆：已經賺很多了

布朗（Jaylen Brown）和戴維斯（Anthony Davis）在今年休賽季先後簽下天價合約，但這紀錄可能會在明年夏天被打破。據報導，泰托姆（Jayson Tatum）有機會在明年簽下一份5年高

NBA／主戰中鋒左腳踝骨挫傷 騎士可能變陣一大四小

騎士官方宣佈，主力中鋒艾倫（Jarrett Allen）因為在最近一次訓練時不慎受傷，經過核磁共振檢查後確認為左腳踝骨挫傷，預計將會缺席一段時間。 根據媒體跟進報導指出，艾倫預計要在兩星期之後重

NBA／盛讚保羅偉大傳球手 柯爾：他終於和我們站同一邊了

勇士今年季前賽首戰就對到上季季後賽對手湖人，同時也是保羅（Chris Paul）加盟後的首次亮相，勇士在兩名小將庫明加（Jonathan Kuminga）和穆迪（Moses Moody）合拿39分優勢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。