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NBA／太陽三巨頭初登板首節轟46分 艾倫：這件事會常發生

聯合新聞網／ 綜合報導
太陽首節狂轟46分，比爾(持球者)今天攻下11分。 路透
太陽首節狂轟46分，比爾(持球者)今天攻下11分。 路透

太陽隊迎來本季熱身賽首戰，對手正好是前教頭威廉斯（Monty Williams）執教的活塞隊。太陽新三巨頭杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）和比爾（Bradley Beal）首節合砍就合砍26分，全隊單節46分，終場以130：126獲勝。

太陽今天先發陣容除三巨頭外，還有長人諾基奇（Jusuf Nurkic）及防守悍將奧柯吉（Josh Okogie）。太陽開局就打出14：2攻勢，團隊首節20投17中，進帳46分，半場結束太陽70：59領先，先發提前打卡下班。

太陽主力下場後，活塞下半場大反攻拖進延長賽，但太陽仍以4分險勝。三巨頭本場都打15分鐘以內，杜蘭特和布克皆拿到12分，比爾也有11分進帳，艾倫（Grayson Allen）板凳出發攻下全隊最高18分，他受訪時談到太陽單節46分，「我不想立Flag（說完被打臉），但我認為這種情況會常發生，我們的三位球星能做很多事。」

雖太陽今天被活塞攻下126分，但主帥佛蓋爾（Frank Vogel）仍稱讚團隊防守，「儘管我們進攻端給人留下深刻印象，但我更對防守端做到的細節感到驚艷。」

太陽 活塞 Kevin Durant Devin Booker Bradley Beal

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